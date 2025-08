Volley A2 donne, Clai Imola: il debutto in casa di Altamura

La Federazione Italiana Pallavolo ha ufficializzato questa mattina il calendario definitivo della prossima serie A2 di pallavolo femminile.

La Clai Imola Volley, inserita nel girone B a 10 squadre, esordirà in trasferta sul campo della Panbiscò Leonessa Altamura e come tutte le altre squadre lo farà eccezionalmente di lunedì, più precisamente il 6 di ottobre con orario ancora da stabilire.

Il primo impegno casalingo per le ragazze allenate dal nuovo coach Simone Bendandi sarà invece la sfida contro la Trasporti Bressan di Offanengo, match molto atteso che segnerà il ritorno delle santernine al PalaRuggi e che è fissato in calendario per domenica 12 ottobre.

Da segnare in agenda l’appuntamento fissato per il giorno di Santo Stefano, quando la Clai se la vedrà in casa con le abruzzesi di Altino e il doppio appassionante incrocio con Modena per il derby regionale (a Imola si giocherà il 9 novembre e in terra emiliana il 4 gennaio 2026).

Il girone di andata di questa prima fase terminerà il 23 novembre (per le imolesi in programma la gara esterna di Fasano), mentre quello di ritorno si concluderà (ovviamente sempre contro le pugliesi, ma stavolta al PalaRuggi) domenica 18 gennaio 2026.

Nel fine settimana successivo (24-25 gennaio 2026), i campionati rimarranno fermi per permettere la regolare disputa della Coppa Italia di categoria (si qualificano le prime quattro di ogni girone alla fine del girone di andata), mentre per quanto riguarda la seconda fase (Pool Promozione o Pool Salvezza) si tornerà a giocare nel primo fine settimana di febbraio.