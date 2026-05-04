Volley A2 donne, Clai Imola: ecco la schiacciatrice Bianca Orlandi

Nuovo colpo per la Clai Imola. L’ingaggio di Bianca Orlandi arricchisce notevolmente il roster della squadra santernina in vista della stagione 2025-2026, che vedrà le atlete biancoblu per il terzo anno consecutivo ai nastri di partenza della seconda serie nazionale.

Schiacciatrice di grande equilibrio ed altrettanta continuità, Bianca arriva a Imola dopo un percorso piuttosto consolidato vissuto in serie A2, categoria prestigiosa nella quale ha saputo crescere e affermarsi in questi ultimi anni.

Nelle due stagioni più recenti ha vestito la maglia della Futura Giovani di Busto Arsizio, confermandosi elemento affidabile all’interno del gruppo. In precedenza, ha militato nel Volley Hermaea Olbia (2023-2024) e nella Valsabbina Millenium Brescia (2022-2023), mentre il suo personale percorso in A2 era iniziato con la Ipag Sorelle Ramonda di Montecchio nella stagione 2021-2022. L’esordio ufficiale tra le senior per la talentuosa banda classe 2003 risale invece al campionato di serie B1 2020-2021 giocato interamente con la Igor Volley di Novara.

Giocatrice duttile e tecnicamente completa in ogni fondamentale, Orlandi si distingue per una discreta solidità in ricezione, un buon ordine nella fase di seconda linea e per l’innata capacità di garantire equilibrio al sistema di gioco. In attacco abbina varietà di soluzioni e intelligenza tattica, qualità indispensabili che le permettono di risultare spesso piuttosto efficace anche nei momenti più delicati del match.

Così Orlandi sulla scelta di Imola: “Mi ha convinto soprattutto la chiarezza del progetto che mi è stato presentato. Fin dal primo contatto ho percepito serietà ed attenzione verso le giocatrici. È una società che vuole crescere, con basi solide, e questo per me è fondamentale. Ho sentito fiducia nei miei confronti e non ho avuto molti dubbi”.