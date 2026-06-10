Volley A2 donne, Clai Imola: Chiara Adorni è il nuovo libero

Classe 2004 e parmense di nascita, Chiara Adorni è il nuovo libero della Clai Imola Volley per la prossima stagione 2026/27. Nonostante la ancor giovane età, Chiara ha già maturato un percorso piuttosto significativo nei campionati nazionali, distinguendosi con ogni maglia indossata per costanza, determinazione e allo stesso tempo per una spiccata predisposizione al lavoro quotidiano.

La sua carriera l’ha vista crescere attraverso diverse esperienze piuttosto significative. Dopo gli inizi nel volley veneto a livello giovanile, ha poi indossato le maglie di San Bonifacio (in B2) e del Volley Villa Bartolomea (al piano superiore, in B1), proseguendo in seguito il proprio personale percorso di crescita alla Pallavolo Cerignola. Nell’ultima stagione ha difeso con ottimi risultati i colori del Carpe Diem Volley di Pontassieve (nuovamente in B2), confermandosi come una delle giovani specialiste del ruolo più interessanti della categoria e guadagnandosi di conseguenza la prestigiosa chiamata della Clai per giocarsi le proprie chances nella seconda serie nazionale.

Libero moderno e affidabile, Chiara fa della tenacia e dello spirito combattivo le sue qualità principali fuori e dentro dal campo. È una giocatrice molto attenta nella fase di ricezione, rapida negli interventi difensivi e dotata di grande determinazione anche e soprattutto nei momenti più delicati della partita. Alla solidità tecnica unisce da sempre il suo enorme entusiasmo, la sua voglia di migliorarsi continuamente e una mentalità sempre orientata al sacrificio e alla crescita personale.

“Mi considero una giocatrice tenace e combattiva - ha detto Adorni - che ama mettersi alla prova e uscire spesso dalla propria zona di comfort. Porterò alla Clai tanta voglia di lavorare, di imparare e sicuramente tanto entusiasmo”.