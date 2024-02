Volley A2, Consar, trasferta facile solo sulla carta

Si incrociano i destini di chi punta alla promozione e da chi vuole evitare brutte sorprese ad Aversa con la Consar, terza in classifica, che va a far visita alla squadra campana che, con quattro soli punti di vantaggio sulla penultima, non può guardare in faccia a nessuno e deve cercare di muovere la classifica a ogni partita.

I ravennati stanno disputando una grande stagione, arrivano dalla sconfitta al tie break contro Siena che, tutto sommato, ci può stare nella loro marcia di avvicinamento ai play-off ma ultimamente, anche quando perdono, se la giocano sempre alla pari con l’avversario di turno, dimostrando di aver raggiunto una maturità invidiabile che servirà tutte per evitare inattesi scivoloni. «Aversa ultimamente ha giocato buone partite e in casa può contare sulla spinta di un pubblico numeroso e caloroso - dice il tecnico ravennate Marco Bonitta - ed è una squadra che ha una buona efficienza in battuta e una batteria di attaccanti esperti e fisicamente forti. Se trova la giornata diventa un avversario ancora più insidioso per tutti».

Bonitta non si nasconde

Il tecnico affronta l’argomento play-off che potrebbero diventare già matematici dopo la giornata odierna. «Adesso cominciano a essere tutte partite fondamentali, al di là del valore degli avversari, non sono per la conquista dei play-off ma anche per accedervi con una posizione di vantaggio nei vari scontri che ci potrebbero attendere. Non abbiamo guardato troppo la classifica in questi giorni - prosegue Bonitta - e abbiamo parlato più che altro dei prossimi avversari, come è giusto che sia. La squadra sta bene, ha lavorato come al solito e i ragazzi sono ben focalizzati sul match».

Sfruttando anche l’insegnamento che arriva dalla sfida di domenica scorsa contro Siena. «Quella gara ci ha confermato che ci dobbiamo abituare a un cambio di passo: quello cioè di sapere che fino alla fine, con le squadre forti non puoi mai pensare di aver già vinto e Siena si è confermata una squadra forte. Anche qualcosa di nostro ci abbiamo messo per perdere quindi dobbiamo assolutamente pensare invece di lavorare fino in fondo. I play-off saranno questi: la partita che abbiamo fatto con Siena è una partita da spareggi promozione».

Aversa ha vinto solo una delle ultime cinque partite disputate e in casa non vince da oltre due mesi. Tra le mura amiche i campani possono vantare un bilancio in parità con cinque successi e altrettante sconfitte finora.

Il tecnico Tomasello, arrivato in corsa, dovrebbe schierare Pinelli in cabina di regia, l’ex Argenta nel ruolo di opposto, le bande Lyutskanov e Canuto e i centrali Marra e Presta con Rossini nel ruolo di libero. Ravenna risponderà con Mancini in regia, l’opposto Bovolenta, i centrali Mengozzi e Bartolucci, le bande Benavidez e Orioli con Goi libero.

Arbitreranno il match Giuseppe De Simeis di Lecce e Stefano Chiriatti di Casarano. Diretta streaming su volleyballworld.tv.