Volley A2, Consar parla Copelli: «La classifica per ora conta poco»

«Quella di Siena è stata sicuramente una vittoria importante - esordisce il centrale della Consar, Riccardo Copelli - ma a essere sinceri, analizzando i dati, ci sono aspetti su cui migliorare. Sicuramente l’approccio è stato ottimo, così come è stato ottimo anche il fatto di averli messi sotto fin dall’inizio. Una vittoria non ha distinzioni: i tre punti di Siena valgono come quelli che prendi in ogni campo e contro chiunque. E’ andata bene così, abbiamo già analizzato cosa è andato bene e cosa ha funzionato meno e in questi giorni lavoriamo soprattutto su quello».

La splendida vittoria di Siena ha mostrato una Consar in gran forma, desiderosa di consolidare il suo primo posto attualmente in coabitazione con Prata e Brescia magari fermando proprio i friulani, prossimi avversari domani sera. Sarà infatti la supersfida al vertice a caratterizzare la quarta giornata di ritorno di A2 maschile (ore 20 al Pala De André).

La sfida al vertice di domani sera tra Consar e Prata sfalderà il terzetto di testa e lancerà una delle due verso grandi obiettivi. «Sarà una grande partita - prosegue il centrale lombardo - ma non ci focalizziamo sulla classifica. In questo momento ci interessa poco. Siamo all’inizio del girone di ritorno e mancano ancora molte partite. Posso sicuramente comprendere se i tifosi, gli addetti ai lavori, la stampa comincino a guardare la classifica e mettano in risalto il nostro primato. Ci sta, ma noi la classifica non l’abbiamo guardata prima e non stiamo guardandola adesso. Sabato sono in palio altri punti, non è importante la posizione di classifica, ma è importante il fatto di confrontarsi con una squadra forte, che rispettiamo molto».

Ravenna e Prata hanno caratteristiche di gioco simili, quali saranno le armi che dovrà utilizzare la Consar per portare a casa il risultato? «La Tinet ha turni in battuta importanti, quindi credo che il servizio la farà da padrone da una parte e dall’altra e di conseguenza chi riuscirà a sviluppare meglio il cambio palla con il pallone non perfetto credo che avrà la meglio».

Altro match interessante sarà quello tra l’altra capolistaBrescia e Siena, con i toscani che dovranno reagire alla secca sconfitta rimediata contro la Consar, se vorranno mantenere una posizione importante nella griglia dei play-off infatti, dietro al quasi inarrivabile terzetto di testa a quota 36 punti, c’è bagarre tra AciCastello (28) Aversa (27), Cuneo (27) e Siena (25).