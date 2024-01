Volley A2, Consar, la prima volta del capitano Riccardo Goi

La Consar si gode la seconda vittoria consecutiva per 3-0, dimostrando tutto il valore di un organico che sta crescendo e trovando sempre più consapevolezza della propria forza. A Cantù sette giorni fa la Consar ha vinto due set rimontando da 21-24, mentre domenica con Santa Croce ha vinto due set 25-23, dimostrando di riuscire a gestire al meglio i momenti più importanti dei set, grazie anche a una preparazione specifica in allenamento, come ha spiegato il tecnico Bonitta al termine del match.

Libero di stupire

Ciliegina sulla torta è stata la premiazione a Mvp del libero Riccardo Goi, a dimostrazione della grande partita disputata, ma anche del grande sudore che mette in campo a ogni partita, spesso offuscato dalle grandi prestazioni in attacco dei suoi compagni a cui di solito vanno i premi individuali. «E’ il primo che vinco in dieci anni - sorride il capitano ravennate - ed è il primo vinto a Ravenna, quindi la soddisfazione è tanta, ma quello che è più importante è stata la vittoria della squadra che ha ottenuto tre punti importantissimi contro una formazione dalle grandi potenzialità e in un gran momento di forma».

Il capitano, da perfezionista qual è, si sofferma sui due set vinti 25-23. «Abbiamo fatto un’ottima partita, però manca ancora qualcosa per rendere questi incontri ancora più agevoli, ma naturalmente non ci lamentiamo perché sono punti importantissimi».

Ora la Consar è in quarta posizione, a -3 dal secondo posto del Cuneo, a -7 dalla capolista Grottazzolina. «In questo momento la classifica dice che siamo nella fascia medio-alta, ma la classifica dice anche che ci manca qualcosa per essere tra le protagoniste. Siamo in un buon momento, nelle ultime otto partite abbiamo subito solo una sconfitta, ci meritiamo l’attuale posizione».

Domenica la Consar sarà impegnata nella delicata trasferta a Brescia, contro una squadra che all’andata riuscì a violare il De André con un secco 3-0 e quella dei giallorossi fu una pessima prova. «Di Brescia ci ricordiamo la brutta gara di andata - conferma Goi - ma era sicuramente un altro momento perché noi non eravamo quelli attuali. Resta comunque una partita delicata contro un’avversaria che ha sfiorato la vittoria a Cuneo domenica scorsa. Sarà un’altra partita importante per lo sviluppo della classifica, la prepareremo bene come sempre per allungare la striscia positiva».