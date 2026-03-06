Volley A1 donne, Zhuang lascia la Omag-Mt e torna in Cina

Yushan Zhuang lascia la Omag-Mt San Giovanni in Marignano e torna in Cina per lottare per la salvezza con il Fujian. “La società Consolini Volley - si legge in una nota - comunica che Yushan Zhuang farà rientro in Cina per rispondere alla chiamata della propria squadra di origine, attualmente in difficoltà in classifica e impegnata nella lotta per evitare la retrocessione. Una scelta maturata con senso di responsabilità e forte legame verso il club che l’ha formata, alla quale l’atleta ha deciso di offrire il proprio contributo in un momento particolarmente delicato della stagione. Pur dispiaciuti per la sua partenza, comprendiamo e rispettiamo le motivazioni che hanno guidato questa decisione. Il suo contributo è stato fondamentale per l’importante traguardo raggiunto dalla Omag-MT in questo primo anno di Serie A1, rivelandosi una presenza determinante e combattiva in ogni fase di gioco. A lei va il nostro più sincero augurio per questa nuova sfida. Le porte del nostro club per lei resteranno sempre aperte”.