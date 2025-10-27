Volley A1 donne, Scandicci si mangia la Omag

OMAG-MT-SAVINO DEL BENE 0-3

OMAG-MT: Ortolani 2, Bracchi 11, Nicolini, Brancher 6, Piovesan 7, Parini 6, Caruso 5, Nardo 1, Straube. Tellone (L). N.e.: Cecchetto, Meliffi, Kochurina. All.: Bellano.

SAVINO DEL BENE: Traballi, Bechis 1, Skinner 7, Ruddins 14, Franklin 8, Bosetti 14, Graziani 8, Weitzel 9. Castillo (L). N.e.: Ribechi, Ognjenovic, Mancini, Nwakalor, Antropova. All.: Gaspari.

ARBITRI:Armandola e Pozzato.

PARZIALI: 16-25, 17-25, 15-25.

NOTE: durata set 23’. 25’, 23’. Totale: 1h19’. Battute vincenti: Omag-Mt 2, Savino Del Bene 4. Battute sbagliate: Omag-Mt 6, Savino Del Bene 8. Muri: Omag-Mt 3, Savino Del Bene 8. Errori: Omag-Mt 14, Savino Del Bene 10.

Un’ora e diciannove minuti. Tanto è bastato a una Savino Del Bene Scandicci a ranghi ridotti (Antropova e Ognjenovic sono state in panchina) per avere ragione della Omag-Mt.