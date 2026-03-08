Volley A1 donne play-off Challenge: Omag-Mt ko contro Cuneo (0-3)

OMAG-MT-HONDA CUNEO 0-3
OMAG-MT: Ortolani 1, Bracchi 5, Nicolini 2, Brancher 8, Piovesan 7, Parini 2, Wilson 1, Kochurina 4, Caruso 2, Nardo 2. Tellone (L), Panetoni (L). All.: Bellano.
HONDA CUNEO: Koulisiani 8, Keen 11, Rivero 7, Marring 3, Pritchard 8, Allaoui, Cecconello 4, Pucelj 11, Signorile, Diop 6. Magnini (L), Bardaro (L). N.e. Atamah. All.: Tisci.
ARBITRI: Cecconato e Armandola.
PARZIALI: 10-25, 14-25, 24-26.
NOTE: Durata set: 20’, 20’, 31’. Totale: 1h 18’. Battute vincenti: Omag-Mt 3, Honda Cuneo 3. Battute sbagliate: Omag-Mt 6, Honda Cuneo 8. Muri: Omag-Mt 3, Honda Cuneo 0. Errori: Omag-Mt 17, Honda Cuneo 14.
La Omag-mt cade 0-3 contro Cuneo nell’anticipo della quarta giornata dei Play-Off Challenge. Uno stop giustificabile, perché a San Giovanni mancavano due titolatissime come Straube e soprattutto Zhuang.