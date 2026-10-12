Volley A1 donne, passo indietro della Omag (3-0)

Il Bisonte-Omag 3-0
IL BISONTE: Acciarri, Cugno 10, Boldini, Milosic 12, Tanase, Caruso 13, Agrifoglio 1, Baird 6, Lokhmanchuc 2, Damaske 12. Negretti (L). N.e.: Zojzi, Piacentini, Fanfani. All.: Orefice.
OMAG: Bracchi 8, Sylves 4, Rivero 4, Scialanca, Adelusi 9, Wilson, Bagnoli, Eroktay 1, Jehlarova 5, Nardo 12, Brandi, Morello 1. Panetoni (L). All.: Bellano.
ARBITRI: Simbari e Marconi
PARZIALI: 25-17, 25-23, 25-22.
NOTE: durata set: 23’, 31’, 29’. Totale: 1h33’. Battute vincenti: Il Bisonte 4, Omag 2. Battute sbagliate: Il Bisonte 10, Omag 8. Muri: Il Bisonte 13, Omag 4. Errori: Il Bisonte 18, Omag 19.
Un passo indietro, netto, rispetto al debutto con Vallefoglia. La Omag torna da Firenze con un 3-0 che va oltre il risultato e mette in evidenza le difficoltà di una squadra che, dopo le indicazioni positive della prima giornata, non è riuscita a trovare continuità né a reggere l’urto delle padrone di casa nei momenti decisivi.