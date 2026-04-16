Volley A1 donne, Ortolani saluta l’Omag-Mt e passa a Imola

Dopo cinque stagioni, una vittoria in Coppa Italia di Serie A2, una straordinaria promozione in Serie A1 e una salvezza miracolosa nel campionato più bello del mondo, si dividono le strade di Serena Ortolani e Omag-Mt. L’opposto ravennate, classe 1987, però, non appenderà le ginocchiere al classico chiodo. Nel prossimo campionato vestirà la maglia della Clai Imola in Serie A2. Ancora manca l’ufficialità, ma il post apparso nel primo pomeriggio di oggi sulla pagina Facebook della squadra romagnola dove si parla di una giocatrice esperta, ex Nazionale che arriva dalla Serie A1 ne è una conferma.