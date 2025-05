Volley A1 donne, ora è ufficiale: Omag-Mt e Bellano avanti insieme

Mancava solo l’ufficialità che è arrivata questa mattina: Massimo Bellano guiderà anche nella prossima stagione Omag-Mt. Una conferma fondamentale per dare forza al progetto di San Giovanni in Marignano anche in una categoria difficilissima come sarà la prossima Serie A1. “Massimo rappresenta perfettamente lo spirito Consolini - dice con soddisfazione il presidente Stefano Manconi - competenza, passione e capacità di costruire gruppo. La sua riconferma è la naturale conseguenza di un percorso condiviso che vogliamo portare avanti con ambizione e continuità”. Felice, naturalmente, anche lo stesso Bellano. “Sono certo che anche nella prossima stagione potremmo toglierci delle belle soddisfazioni”.