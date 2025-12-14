Volley A1 donne, Omag sconfitta a Novara (3-1)

Igor Novara-Omag-Mt 3-1

IGOR NOVARA: Cambi 3, Herbots 8, Squarcini 7, Alsmeier 7, Ishikawa 8, Mims 1, Bonifacio 14, Carraro 1, Tolok 26. Leonardi (L). N.e.: De Nardi, Bajens, Costantini, Melli. All.: Bernardi.

OMAG-MT: Ortolani 3, Bracchi 5, Nicolini, Zhuang 21, Brancher 11, Parini 1, Kochurina 10, Caruso 4, Nardo 7, Straube. Tellone (L). N.e.: Panetoni. All.: Bellano.

ARBITRI: Jacobacci e Lot.

PARZIALI: 23-25, 25-17, 25-21, 25-19.

NOTE: Durata set: 28’, 27’, 27’, 26’. Totale: 2h. Battute vincenti: Igor Novara 9, Omag-Mt 6. Battute sbagliate: Igor Novara 10, Omag-Mt 9. Muri: Igor Novara 13, Omag-Mt 11. Errori: Igor Novara 20, Omag-Mt 23.

La trasferta di Novara si chiude con una sconfitta (3-1), ma la Omag-Mt San Giovanni in Marignano torna a casa con segnali tutt’altro che negativi. Contro una delle big del campionato, le ragazze di coach Bellano scendono in campo senza timori reverenziali, giocando una partita di intensità, ordine e spirito di sacrificio.

L’avvio è di quelli giusti: la Omag-Mt spinge, difende, costruisce e resta sempre dentro il match. Il primo set è una battaglia punto a punto, gestita con lucidità e determinazione, fino alla meritata conquista del parziale. Un segnale forte, che certifica l’approccio e la qualità del lavoro settimanale.

Con il passare dei set Novara alza il ritmo e sfrutta al meglio l’esperienza. A fare la differenza nei momenti chiave, è stata Tolok vera. trascinatrice della Igor. Potenza, continuità e freddezza nei palloni pesanti: la sua prestazione ha inciso in modo decisivo sull’andamento del match, spezzando l’equilibrio nei frangenti più delicati.

Ma.San Giovanni non ha mollato., ha continua a cercare il proprio gioco, lottando su ogni pallone e dimostrando compattezza e carattere, soprattutto grazie a Zhuang. La nuova schiacciatrice è stata determinante e concreta ( 21 punti) e la sua presenza in campo ha trasmesso sicurezza e continuità .

Il risultato non premia San Giovanni, ma la prestazione racconta molto altro. Dalla qualità del primo set alle risposte individuali, passando per l’atteggiamento mai rinunciatario, la Omag-Mt ha le basi sulle quali ripartire.