Volley A1 donne, Omag-Mt, una reazione d’orgoglio e arrivano tre punti d’oro a Perugia

BARTOCCINI PERUGIA-OMAG-MT 1-3

BARTOCCINI: Perinelli 10, Lemmens 7, Ricci, Turlà 3, Markovic 21, Bartolini 4, Fiesoli, Gardini 18, Williams 1. Sirresi (L), Recchia (L). N.e.: Kump, Mazzaro. All.: Giovi.

OMAG-MT: Ortolani 8, Bracchi 9, Nicolini 1, Brancher 6, Piovesan 22, Parini, Meliffi, Kochurina 12, Caruso 14, Nardo 8, Straube. Cecchetto (L), Tellone. All.: Bellano.

ARBITRI: Papadopol e Mioara.

PARZIALI: 22-25, 23-25, 25-20, 21-25.

NOTE: durata set: 30’, 33’, 30’, 27’. Totale: 2h10’. Battute vinceti: Bartoccini 1, Omag-Mt 7. Battute sbagliate: Bartoccini 7, Omag-Mt 15. Muri: Bartoccini 10, Omag-Mt 11. Errori: Bartoccini 25, Omag-Mt 27.

Una vittoria che vale molto di più dei tre punti in classifica. San Giovanni espugna il PalaBarton di Perugia (1-3) e si regala la prima vittoria in trasferta tenendo aperta la porta che si affaccia sulla salvezza.