Volley A1 donne, Omag-Mt, tanto orgoglio ma neanche un set contro Milano (0-3)

  • 23 novembre 2025
Il tecnico Massimo Bellano

L’Omag-Mt lotta con grande orgoglio ma cade 0-3 contro la corazzata Vero Volley Milano. Le romagnole si arrendono in tre set (16-25, 18-25, 27-29) e soprattutto nel terzo fanno sudare le classiche sette camicie alle lombarde. Per la Vero Volley 19 punti di Lanier e 18 di Egonu. In casa romagnola top scorer Piovesan con 14 punti.

La squadra di Bellano tiene testa a una delle corazzate della Serie A1, restando in partita per lunghi tratti e cedendo solo ai vantaggi un combattutissimo terzo set (27–29). San Giovanni mostra ordine e personalità, con una ricezione solida e una crescente efficacia nel cambio palla, elementi che permettono di reggere l’urto contro un Milano molto incisivo al servizio e in attacco. A rendere ancora più significativo il livello espresso c’è l’assenza di Elizaveta Kochurina, tenuta a riposo precauzionale per un risentimento muscolare. Nonostante la rotazione ridotta, l’Omag-Mt gioca con coraggio e ritmo, mettendo in difficoltà una big del campionato. Una sconfitta, sì, ma con la sensazione netta che la squadra romagnola abbia confermato di poter competere anche contro le prime della classe.

