Volley A1 donne, Omag-Mt, sfuma l’ipotesi Flaminio

Niente da fare. L’ipotesi Flaminio per ospitare le gare interne del prossimo campionato di Omag-Mt, in Serie A1, è tramontata. Venerdì sera sembrava una possibilità molto concreta, invece, dopo l’ennesimo sopralluogo, sono venuti a galla problemi strutturali che vanno al di là della mancanza degli 8 metri di altezza necessari. Proprio per questo, a malincuore, alla fine, ci si è messa una pietra sopra definitiva. Già archiviate le soluzioni Riccione e San Marino, entrambe per problemi di calendario, rimangono Pesaro e, soprattutto, Cesena che sta facendo di tutto per avere il gotha della pallavolo mondiale al Carisport.

Un vero peccato per Rimini e la sua provincia che perdono una grande opportunità. E non è la prima volta. Già anni fa, infatti, il Viserba Volley dovette rinunciare alla promozione in Serie A2 per problemi di budget. Pesaro sarebbe perfetta dal punto di vista logistico, Cesena, invece, per accogliere un bacino di tifosi importante.

Intanto, Omag-Mt perde anche una sua colonna portante di questa straordinaria stagione. Sofia Valoppi, infatti, ha salutato sul suo profilo Facebook San Giovanni in Marignano. Rumors la danno molto vicina al Bisonte Firenze.

«Cara San Giovanni grazie. Grazie per avermi accolta, protetta e amata. Per avermi messo al centro di un qualcosa di straordinario, per aver creduto in me. Mi hai regalato emozioni uniche che custodirò per sempre dentro di me, con molta gelosia. Mi hai regalato una squadra speciale dove ogni pezzo è stato incastrato alla perfezione e insieme siamo riuscite a fare qualcosa di straordinario, giorno dopo giorno. Due trofei uno più bello dell’altro, sognati fino all’ultimo. Una tifoseria speciale, un gruppo staff unico a sua volta. Non ero molto vicina a casa ma mi ci sono sentita. Auguro il meglio ad ognuno di voi. Non posso che dirvi grazie dal profondo del mio cuore. Da oggi avrete una tifosa in più, vi voglio bene. Ci vediamo sul taraflex».

