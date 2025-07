Volley A1 donne, Omag-Mt: partnership con il Fenerbahce?

È una voce clamorosa quella che rimbalza dalla Turchia: il Fenerbahce di Istanbul, vera e propria potenza sportiva a livello mondiale, che pochi giorni fa ha annunciato l’ingaggio di Alessia Orro, palleggiatrice titolare della nazionale italiana, potrebbe entrare nell’organigramma societario di Omag-Mt. Con quale ruolo è ancora tutto da capire.

Da via Fornace Verni, però, non arrivano conferme ma neppure smentite. Un’operazione che secondo i ben informati sarebbe iniziata già da alcuni mesi, ma tenuta fino a questo momento sottotraccia. A creare l’aggancio tra la società gialloblù e San Giovanni in Marignano sarebbe stato il nuovo coach delle turche, il cesenate Marcello Abbondanza, grande amico di Piero Babbi, consulente di mercato di Omag-Mt. L’obiettivo di questa nuova partnership sarebbe quello di trasformare Consolini in una sorta di vivaio della squadra di Istanbul. Massimo Bellano, riconosciuto da tutto il mondo del volley europeo e non, come un mago con le più giovani, avrebbe proprio il compito di plasmare le giocatrici più promettenti del Fenerbahce per poi rimandarle in Turchia pronte per confrontarsi con il gotha della pallavolo mondiale. Se davvero l’operazione dovesse andare in porto per Omag-Mt sarebbe un colpo gobbo clamoroso che potrebbe cambiare anche la prospettiva futura.

Perché è logico che se dovessero arrivare uno o più elementi nella rosa romagnola, l’asticella si alzerebbe. Anche se, conoscendo il presidente Stefano Manconi, continuerebbe a parlare di salvezza.

Una cosa è certa e questa non ha timore di smentita, in questi mesi, ossia da quando Omag-Mt è stata promossa in Serie A1, sono state tante le società che hanno bussato alla sua porta e tutte per lo stesso motivo: chiedere una partnership per far crescere le proprie giocatrici di prospettiva. Perché tutti sanno che San Giovanni in Marignano da questo punto di vista è un’eccellenza della pallavolo italiana. E lo sa anche Marcello Abbondanza.

