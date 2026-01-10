Volley A1 donne, Omag-Mt, la gara con Macerata posticipata alle 21

L’orario è stato spostato dalle 20.30 alle 21 per esigente televisive, ma il concetto non cambia. Serve una vittoria. Non importa se da tre o da due punti. L’unica cosa che conta stasera contro Macerata (diretta Rai Sport, arbitrano Papadopol e Caretti) è portare a casa la partita. Per il morale ma soprattutto per la classifica. Perché vincendo, la Omag-Mt raggiungerebbe (se non addirittura sorpasserebbe) Perugia che si trova a +2 ma è impegnata sul campo di Milano e rimetterebbe Monviso nel mirino (attualmente a +5) che questa sera non scenderà in campo perché ha anticipato la sua gara lo scorso 10 dicembre perdendo 3-1 a Novara. Insomma, l’occasione è di quelle che non si possono lasciarsi scappare.

Serena Ortolani, però, capitato e totem della Omag-Mt, allontana tutte le pressioni. «Con Macerata ci aspetta una vera battaglia, una partita in cui ci giocheremo tanto di questa stagione. Sappiamo che loro stanno facendo un campionato bellissimo, hanno trovato un ottimo ritmo di gioco e hanno acquisito grandi sicurezze. Allo stesso tempo, però, ci siamo affrontati tante volte, anche in amichevole prima dell’inizio del campionato, quindi le conosciamo molto bene. Da parte nostra la cosa più importante sarà scendere in campo libere di testa, senza caricarci di pressioni inutili. All’andata, probabilmente, il peso di dover fare a tutti i costi punti e ottenere il massimo risultato non ci ha permesso di esprimerci come avremmo potuto. Per questo dobbiamo liberarci, giocare con serenità, divertirci: per noi stesse, per il percorso che abbiamo fatto in questa stagione, per continuare a crescere. Perché quando ti diverti davvero, le cose vengono in modo naturale, quando invece giochi sotto pressione, tutto diventa più difficile. Questa, secondo me, è la carta che dobbiamo assolutamente usare: divertirci, rimanendo sempre consapevoli di quello che siamo».

Una cosa è certa, dall’altra parte della rete la Omag-Mt affronterà una squadra che ha trovato cammin facendo solidità, un’ottima organizzazione di gioco e l’identità che le ha permesso di salire fino a quota 19 in classifica, vedendo la salvezza a due passi. Grande attenzione le romagnole dovranno metterla nel cercare di limitare le sue bocche di fuoco: Katriina Kokkenen autrice di 281 punti e le due ex Clara Decortes (280) e Alessia Mazzon (152). A proposito di ex, in neroarancio ci sono anche i due liberi, Giulia Bresciani e Giorgia Caforio, e la palleggiatrice Asia Bonelli. In maglia Omag-Mt, invece, ci sarà Sara Caruso.

Tra le fila biancoblù non ci sarà ancora Dalia Wilson che la Omag-Mt fatica a tesserare. Intanto Malual, opposto che San Giovanni ha trattato, andrà a Perugia che ha appena liberato Williams.

