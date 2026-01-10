Volley A1 donne, Omag-Mt, la gara con Macerata posticipata alle 21

L’orario è stato spostato dalle 20.30 alle 21 per esigente televisive, ma il concetto non cambia. Serve una vittoria. Non importa se da tre o da due punti. L’unica cosa che conta stasera contro Macerata (diretta Rai Sport, arbitrano Papadopol e Caretti) è portare a casa la partita. Per il morale ma soprattutto per la classifica. Perché vincendo, la Omag-Mt raggiungerebbe (se non addirittura sorpasserebbe) Perugia che si trova a +2 ma è impegnata sul campo di Milano e rimetterebbe Monviso nel mirino (attualmente a +5) che questa sera non scenderà in campo perché ha anticipato la sua gara lo scorso 10 dicembre perdendo 3-1 a Novara. Insomma, l’occasione è di quelle che non si possono lasciarsi scappare.