Volley A1 donne, Omag-Mt, il calendario: via col“Monday-night” a Cervia con Novara

Un inizio tutto in salita per la Omag-Mt che nei primi tre turni di campionato, affronterà due delle quattro semifinaliste della passata stagione, Novara (lunedì 6 ottobre nel monday night) a Cervia, poi andrà a Bergamo (12 ottobre) dal suo ex allenatore Matteo Bertini, quindi primo turno infrasettimanale, mercoledì 15 ottobre contro la squadra più forte del mondo, Imoco Conegliano. Domenica 19 il derby a Pesaro con Megabox mentre il 26 ottobre arriverà a Cervia lo Scandicci di Antropova. Altro infrasettimanale mercoledì 29 a Macerata e il 2 novembre in Romagna ci sarà Cuneo. Domenica 9 novembre la Omag-Mt viaggerà a Firenze, tre giorni dopo spalancherà le porte di casa al Monviso. Il 16 novembre a Perugia, domenica 23 arriva Milano. Altra gara casalinga il 30 novembre con Chieri per chiudere lìandata, domenica 7 dicembre con l’Eurotek Laica dell’ex coach Barbolini.

La prima campagna abbonamenti per l’A1 si aprirà venerdì. Poltroncina (220 euro, include posto riservato per la regular season); Poltroncina più hospitality (280 euro, con posto riservato e accesso all’area hospitality) e la Curva (165 euro). Per gli abbonamenti ridotti (under 6-14 anni e over 65): Poltroncina (165 euro), Poltroncina più hospitality (225 euro), Curva (110 euro). Per quanto riguarda il costo dei biglietti singoli: Poltroncina intero (20 euro), ridotto (15); Curva intero (15), ridotto (10); tesserati Fipav Curva (8). Invalidi ingresso gratis anche l’accompagnatore.

