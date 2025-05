Volley A1 donne, Omag-Mt, ecco la centrale Sara Caruso: “Onorata di entrare in una squadra storica”

La Omag-Mt versione 2025/2026 inizia a prendere forma dal centro della rete: Sara Caruso è il primo volto nuovo in biancazzurro. Classe 2001, originaria di Niscemi, Sara arriva con un bagaglio importante di esperienze maturate tra A2 e A1, dopo la crescita tra Riviera Volley Rimini e il settore giovanile della UYBA Busto Arsizio. Ha già lasciato il segno a Marsala, Cuneo, Montecchio e Macerata, imponendosi come una centrale veloce, con ottima lettura del gioco, grande efficacia a muro e primi tempi rapidi e precisi in attacco. Entusiasta Caruso: “Quando ho ricevuto la chiamata di Massimo Bellano, che mi illustrava il progetto ambizioso e coinvolgente che vuole realizzare con la Consolini Volley, sono stata subito entusiasta all’idea di farne parte. La Consolini è una squadra storica, con tifosi eccezionali: i famosi Nipoti, di cui sono onorata di diventare una Zia. Un bacio e ci vediamo al palazzetto”.