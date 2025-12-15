Volley A1 donne, Omag-Mt: ecco la centrale Dalia Wilson

total artículos:

Un volto nuovo in casa Omag-Mt, ma non è l’opposto che tutti aspettavano. Dalla Turchia sbarca a San Giovanni in Marignano una centrale: Dalia Wilson. Classe 2004, 194 centimetri d’altezza, originaria di Izmir ma con passaporto statunitense, Wilson ha raggiunto la squadra sabato sera e ha assistito da bordo campo alla gara persa contro l’Igor Novara. Cresciuta nel vivaio dell’Eczacibasi Istanbul, ha giocato nelle nazionali giovanili turche vincendo il campionato Europeo Under 16 nel 2019 e la medaglia d’argento all’Europeo Under 18 nel 2020. Ha poi giocato nel Radnicki Blasters Belgrado e nel 2022 ha scelto di proseguire il proprio percorso negli Stati Uniti, alla Kansas State University e successivamente con Miami University.