Volley A1 donne, Omag-Mt, è la notte dei desideri: contro Perugia in palio 3 punti che valgono una stagione

È la notte in cui la salvezza smette di essere un obiettivo lontano e diventa una prospettiva concreta. Il momento in cui mettere da parte tutto quello che è accaduto fino adesso e concentrarsi solo e solamente sulla sfida che può regalare un sogno ad Omag-Mt. Il secondo consecutivo dopo la straordinaria promozione della passata stagione. Tra il dire e il fare, però, c’è di mezzo una Perugia (Pala Cervia ore 21, arbitri Giardini e Curto) che salirà in Romagna per giocare una gara per la propria dignità più che per la classifica. Ecco perché serviranno lucidità nei momenti chiave, continuità in ricezione, coraggio nelle scelte d’attacco.

Massimo Bellano è concentratissimo: sa che oggi ci sono in palio 3 punti che valgono una stagione. Sulla carta stasera San Giovanni affronta una squadra che è a un passo dalla retrocessione e deve pensare a mantenere alta la tensione mentale per evitare cali di concentrazione: «La cosa più importante, secondo me, è non preoccuparsi della classifica degli altri. Non spetta a noi definire quale sia la situazione di Perugia: a noi interessa esclusivamente la nostra. Se partiamo da ciò che serve a noi, cioè dare continuità alla striscia di risultati positivi e allontanarci dalla zona pericolosa, questo ci aiuta già a mantenere alta l’attenzione. Pochi ragionamenti, quindi, sulla condizione attuale di Perugia e massima concentrazione sul nostro obiettivo. Inoltre, bisogna tenere presente che si tratta comunque di una squadra con un organico valido: dobbiamo preparare la partita in base alle qualità e alle potenzialità di Perugia, più che alla loro posizione in classifica».

Con una vittoria da tre punti la salvezza sarebbe praticamente in cassaforte: quanto ha pesato questo scenario nella preparazione della gara e cosa ha chiesto alle sue giocatrici? Bellano argomenta così: «Nella pallavolo non ci sono molte alternative: bisogna cercare di giocare nel miglior modo possibile per poter arrivare al risultato. Non voglio dare a questa partita, come non l’abbiamo fatto nemmeno a Pinerolo, un’importanza capitale. È una gara molto importante, ma non credo che da sola possa definire uno scenario o garantire qualcosa. Sicuramente può rappresentare un passo avanti verso l’obiettivo, ma nella nostra testa resta l’idea che, per raggiungerlo, dovremo continuare a giocare bene e a rimanere concentrati fino al 21 febbraio. Questo approccio è anche il modo migliore per non caricare la partita di aspettative eccessive, che rischierebbero di rendere tutto più difficile. Rimaniamo sul fatto che è una gara importante e che, dopo tante sconfitte, abbiamo grande voglia di continuare a vincere».