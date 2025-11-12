Volley A1 donne, Omag-Mt, c’è Monviso ed è in arrivo Yushan

Volley
Zhuang Yushan potrebbe arrivare in Romagna tra un paio di settimane
Zhuang Yushan potrebbe arrivare in Romagna tra un paio di settimane

Tra campionato e mercato. È un mercoledì diverso quello che si appresta a vivere la Omag-Mt divisa tra lo scontro di stasera contro Wash4Green Monviso (si gioca alle 20.30, arbitrano Luciani e Simbari) e le notizie che arrivano dalla Turchia.

Ecco la schiacciatrice Yushan

Secondo radio mercato, infatti, il Fenerbahce avrebbe deciso di accogliere il grido di aiuto lanciato da San Giovanni in Marignano facendo arrivare in Romagna la schiacciatrice cinese Zhuang Yushan. Classe 2003, 184 centimetri d’altezza, Yushan è titolare della sua nazionale. Negli ultimi campionati del mondo ha realizzato 58 punti in quattro gare (3 con la Francia, 15 con la Repubblica Domenicana, 17 con la Colombia e 23 con il Messico). Brava in ricezione dove ha una media di perfette molto alta, in attacco preferisce una palla veloce. Dovrebbe essere a disposizione di coach Massimo Bellano tra un paio di settimane.

La sensazione però è che la 22enne cinese non sia l’unico rinforzo: si sta lavorando alacremente anche per portare un’altra giocatrice che abbia punti nelle mani. C’è poi da capire cosa accadrà con Sara Panetoni. Il libero ravennate doveva rientrare a metà novembre ma sembra che ancora non abbia recuperato dall’operazione alla spalla. La Omag-Mt l’aspetterà? Allungherà il contratto a Giada Cecchetto o si guarderà intorno?

Con Monviso non sarà facile

Lasciando da parte il mercato, e concentrandosi sulla sfida di questa sera, la Omag-Mt dovrà resettare quanto accaduto domenica a Firenze e cercare di conquistare più punti possibili. Cosa che non sarà così semplice perché dall’altra parte della rete ci sarà una squadra, Monviso, che ha tra le sue giocatrici elementi importanti come l’opposto Adhuoljok Malual autrice già di 144 punti. Senza dimenticare la grande ex della sfida, Ilaria Battistoni, la palleggiatrice che nel 2018 ha conquistato con la maglia dell’allora Battistelli la prima, storica Coppa Italia di serie A2.

Questo il sestetto che dovrebbe scendere in campo. In palleggio ci sarà Sarah Straube con Sara Caruso ed Elizaveta Kochurina sotto rete. In banda ci sarà sicuramente Anna Piovesan mentre a giocarsi una maglia saranno Alice Nardo e Martina Bracchi. L’altra maglia se la contenderanno Serena Ortolani e Edinara Brancher mentre Agata Tellone sarà il libero.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui