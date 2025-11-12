Volley A1 donne, Omag-Mt, c’è Monviso ed è in arrivo Yushan

Tra campionato e mercato. È un mercoledì diverso quello che si appresta a vivere la Omag-Mt divisa tra lo scontro di stasera contro Wash4Green Monviso (si gioca alle 20.30, arbitrano Luciani e Simbari) e le notizie che arrivano dalla Turchia.

Secondo radio mercato, infatti, il Fenerbahce avrebbe deciso di accogliere il grido di aiuto lanciato da San Giovanni in Marignano facendo arrivare in Romagna la schiacciatrice cinese Zhuang Yushan. Classe 2003, 184 centimetri d’altezza, Yushan è titolare della sua nazionale. Negli ultimi campionati del mondo ha realizzato 58 punti in quattro gare (3 con la Francia, 15 con la Repubblica Domenicana, 17 con la Colombia e 23 con il Messico). Brava in ricezione dove ha una media di perfette molto alta, in attacco preferisce una palla veloce. Dovrebbe essere a disposizione di coach Massimo Bellano tra un paio di settimane.

La sensazione però è che la 22enne cinese non sia l’unico rinforzo: si sta lavorando alacremente anche per portare un’altra giocatrice che abbia punti nelle mani. C’è poi da capire cosa accadrà con Sara Panetoni. Il libero ravennate doveva rientrare a metà novembre ma sembra che ancora non abbia recuperato dall’operazione alla spalla. La Omag-Mt l’aspetterà? Allungherà il contratto a Giada Cecchetto o si guarderà intorno?