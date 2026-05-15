Volley A1 donne, Omag-Mat: colpo Jehlarova al centro

La Consolini Volley San Giovanni in Marignano inserisce nel proprio roster Magdalena Jehlarová, centrale della Repubblica Ceca nata il 10 giugno 2000, atleta di grande struttura fisica e importante presenza a rete. Alta 189 cm, rappresenta un profilo europeo di spessore, capace di coniugare qualità offensive, solidità a muro ed esperienza maturata in contesti tecnici altamente competitivi.

Formatasi pallavolisticamente nella Repubblica Ceca, Jehlarová si è rapidamente affermata tra i profili più promettenti del proprio Paese nel ruolo di centrale, intraprendendo successivamente un significativo percorso di crescita negli Stati Uniti con la Washington State University all’interno del sistema NCAA. L’esperienza universitaria americana ha rappresentato un passaggio determinante nella sua evoluzione tecnica e atletica, consentendole di affinare continuità di rendimento, capacità di adattamento e completezza nel gioco.

Parallelamente, il percorso con la nazionale maggiore della Repubblica Ceca, con cui ha preso parte a competizioni internazionali di rilievo come European Golden League e Campionati Europei, ha contribuito ulteriormente alla sua maturazione tecnica e tattica.

Nel corso degli anni, Jehlarová ha ampliato sensibilmente il proprio repertorio offensivo. Se inizialmente si distingueva soprattutto per l’efficacia nell’attacco in fast, oggi è diventata una centrale completa, capace di incidere con continuità anche nelle soluzioni di primo tempo e nella “sette”, garantendo varietà ed efficacia alle opzioni offensive al centro della rete.