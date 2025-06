Volley A1 donne, Omag, arriva la centrale russa Kochurina

Omag-Mt completa il reparto delle sue centrali. Dopo la conferma di Sveva Parini e l’arrivo di Sara Caruso, oggi, infatti la società marignanese ha annunciato l’ingaggio di Elizaveta Kochurina. Classe 2002, russa della Repubblica di Carelia, 193 centimetri d’altezza, arriva dal campionato turco dove nell’ultima stagione ha militato nello Zeren Ankara insieme alla palleggiatrice italiana Ofelia Malinov. Kochurina ha iniziato la sua carriera con la maglia della Dinamo Kazan dove, nel 2017, ha esordito in serie A appena 15enne. Due anni, dopo da protagonista, ha vinto la Coppa di Russia e nella stagione successiva il campionato. Vanta anche un titolo francese con la maglia de Le Cannet e una Supercoppa. Nel 2018, con la maglia della Nazionale U17, ha vinto il campionato europeo venendo eletta come miglior centrale. “Sono felicissima di questa opportunità - ha detto Kochurina - e non vedo l’ora di iniziare questa avventura. Conosco il campionato italiano perché ci giocano tante amiche e anche perché ho visto molte partite”.