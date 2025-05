Volley A1 donne, la Omag-Mt ufficializza gli addii e quindi si scoprono le conferme

Dopo i riconoscimenti della regione Emilia-Romagna per la vittoria della Coppa Italia e per la promozione in A1 e in attesa dell’incontro di martedì prossimo che molto probabilmente svelerà la sua nuova “casa”, la Omag-Mt fa trapelare le prime notizie anche sul roster della stagione 2025-2026.

Ieri pomeriggio, infatti, la società marignanese ha pubblicato un lungo post sui suoi canali social per salutare Sofia Valoppi (andata al Bisonte Firenze), Claudia Consoli, Giulia Polesello, Siria Clemente, Anita Bagnoli, Alexandra Ravarini, Victoria Sassolini, Martina Monti, Ludovica Merli e Arianna Meliffi (tutte e tre potrebbero essere dirottate a Riccione).

“Ci sono storie che lasciano il segno. E la nostra, con voi, è stata davvero speciale! Oggi salutiamo alcune delle protagoniste di questa stagione straordinaria. Con il vostro talento, la vostra grinta e il vostro cuore, avete acceso emozioni che porteremo sempre con noi. Il viaggio continua su strade diverse e con nuove sfide: ovunque andrete la vostra energia sarà la vostra forza e il nostro orgoglio vi accompagnerà sempre. Ci ritroveremo in campo da avversarie ma con lo stesso rispetto e la stessa ammirazione. Perché un pezzo di voi resterà sempre qui, a San Giovanni. Grazie di tutto”.

Un saluto che nasconde un’altra notizia, forse la più attesa, anche se manca l’ufficialità da parte della società. Il fatto che Serena Ortolani, Cecilia Nicolini, Alice Nardo, Sveva Parini e Anna Piovesan non siano state nominate significa solo una cosa: che nella prossima stagione continueranno a indossare la maglia della Omag-Mt. E sarebbe un ottimo punto di partenza insieme alla conferma di Massimo Bellano che appare più che scontata. Come manca l’ufficialità, ma anche in questo caso è solo una questione di tempo, dei primi due nuovi acquisti: il libero Sara Panetoni (arriva da Cuneo in A1), fino a pochi giorni fa compagna di nazionale di Alice Nardo e la palleggiatrice tedesca Sarah Straube. Al momento, la Omag-Mt è alla ricerca di un opposto, di una o due bande, dipende cosa voglia fare Bellano, due centrali e un secondo libero.

