Volley A1 donne, la Omag-Mt si gioca tutto in una sera

Ci sono serate che rimangono scolpite nella storia, partite che nessuno dimenticherà mai, sfide di cui ci si ricorderà per sempre i volti dei propri vicini di posto. Perché in quella sera si è fatta la storia e questa è una di quelle sere. L’appuntamento è per le 20.30 al PalaCervia (arbitrano Brunelli e Brancati) dove la Omag-Mt affronterà Busto Arsizio (che si gioca la nona piazza che vale i play-off) con il peso di un’intera annata sulle spalle. Una sfida che vale mesi di sacrifici, sudore, chilometri e sogni.

Dentro o fuori, vincere per restare aggrappati al proprio futuro (play-off Challenge per un posto in Europa), perdere e consegnarsi all’attesa, con lo sguardo rivolto altrove, nella speranza che Conegliano faccia il proprio dovere contro Monviso. E non solo Conegliano, ma anche Bergamo e Vallefoglia. Non ci saranno calcoli, non ci saranno alibi, solo battiti accelerati mani tremanti e quella linea sottilissima che separa la gloria dalla caduta. Ogni pallone sarà una battaglia perché questa è la notte in cui si scrive la storia. Perché il futuro passa da qui.