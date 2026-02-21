Volley A1 donne, la Omag-Mt si gioca tutto in una sera

Volley
Stasera la partita salvezza per Massimo Bellano e la sua squadra
Stasera la partita salvezza per Massimo Bellano e la sua squadra

Ci sono serate che rimangono scolpite nella storia, partite che nessuno dimenticherà mai, sfide di cui ci si ricorderà per sempre i volti dei propri vicini di posto. Perché in quella sera si è fatta la storia e questa è una di quelle sere. L’appuntamento è per le 20.30 al PalaCervia (arbitrano Brunelli e Brancati) dove la Omag-Mt affronterà Busto Arsizio (che si gioca la nona piazza che vale i play-off) con il peso di un’intera annata sulle spalle. Una sfida che vale mesi di sacrifici, sudore, chilometri e sogni.

Dentro o fuori, vincere per restare aggrappati al proprio futuro (play-off Challenge per un posto in Europa), perdere e consegnarsi all’attesa, con lo sguardo rivolto altrove, nella speranza che Conegliano faccia il proprio dovere contro Monviso. E non solo Conegliano, ma anche Bergamo e Vallefoglia. Non ci saranno calcoli, non ci saranno alibi, solo battiti accelerati mani tremanti e quella linea sottilissima che separa la gloria dalla caduta. Ogni pallone sarà una battaglia perché questa è la notte in cui si scrive la storia. Perché il futuro passa da qui.

La gara non concede appello

«Conosciamo perfettamente l’importanza di questa partita - sottolinea alla vigilia il tecnico Massimo Bellano - è ormai da due mesi che conviviamo con una situazione in cui ogni gara è stata decisiva. Credo quindi che la squadra sia abituata a gestire questo tipo di pressione e sia pronta ad affrontare il contesto che ci aspetta. L’aspetto mentale è sicuramente importante, ma lo sarà ancora di più la preparazione tecnica e tattica della partita, in relazione alle qualità di Busto Arsizio, per riuscire a contrapporci nel modo più efficace possibile. Nell’ultimo mese abbiamo lottato molto per guadagnarci la possibilità di arrivare a questa giornata pensando solo alla nostra partita. Non vogliamo disperdere il vantaggio che ci siamo costruiti: ciò che accade sugli altri campi non deve interessarci. La nostra attenzione è rivolta esclusivamente a ciò che deve succedere a Cervia. Sappiamo quale risultato vogliamo ottenere e abbiamo lavorato ogni giorno per arrivare pronti a questa sfida. Affrontiamo questa partita nel migliore dei modi e guadagniamoci sul campo l’obiettivo per cui lavoriamo da tanti mesi».

Il tecnico si sofferma poi su Busto e su cosa dovrà fare la sua Omag-Mt. «Busto in generale è una squadra di grande valore. In particolare, nello sviluppo del gioco d’attacco si affida a un’alzatrice molto brava ed esperta, capace di mettere nelle migliori condizioni le proprie attaccanti. Dispone anche di battitori molto temibili, che dovremo essere bravi ad arginare. Detto questo, nel corso del campionato abbiamo già affrontato situazioni simili e abbiamo dimostrato di saperle gestire bene. Dal nostro punto di vista, dovremo puntare sulle nostre caratteristiche: grande attenzione nella fase muro-difesa e solidità nel cambio palla, perché è proprio da lì che riusciamo a sviluppare al meglio il nostro gioco».

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui