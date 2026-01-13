Volley A1 donne, la Omag-Mt non si arrende: “La salvezza è ancora possibile”

La capitana Serena Ortolani
La capitana Serena Ortolani

Era la partita che poteva cambiare la stagione, il crocevia capace di trasformare la speranza in qualcosa di più concreto. Invece, contro Macerata, la Omag-Mt ha scelto il momento peggiore per sprecare tutto: una sconfitta che sa di occasione colossale gettata al vento, perché quei punti avrebbero potuto spalancare la porta che si affaccia sulla salvezza. Quella stessa porta che ora non è più aperta, ma solo socchiusa e quindi decisamente più difficile da varcare. Con la vittoria piena la squadra di San Giovanni in Marignano sarebbe salita a quota 13 lasciando indietro Perugia (12) e rimettendo Monviso nel mirino a -2 (15). Invece dal tie-break con le marchigiane è arrivato un solo punto che complica maledettamente le cose.

Un tie-break in cui Omag-Mt ha sprecato tre match-ball e arrivato dopo un quarto parziale perso 25-23 quando tutto faceva presupporre una vittoria per 3-1 visto che fino a quel momento la Consolini Volley aveva dimostrato di essere padrona del campo: «Invece è arrivata una sconfitta che non so se riuscirò a digerire ed a capire - dice il presidente Stefano Manconi - i numeri dicono che siamo stati superiori pressoché in tutti i fondamentali: battuta, ricezione, a muro abbiamo addirittura portato a casa 18 punti contro i loro 5. Ma al di là di questo era l’aria che si respirava in campo a dire che avevamo tutta l’inerzia dalla nostra parte. Poi, però, sul 13-12 per noi del quarto set, Ortolani ha chiesto il cambio perché ha sentito male alla spalla destra e da lì abbiamo perso un po’ di certezze che ci hanno portato al quinto set. Ma anche lì sul 13-10 dovevamo essere più determinati per evitare di farci riprendere, sprecare tre match ball, e perdere».

A proposito del tie-break, il presidente Manconi ci tiene a sottolineare un aspetto: «Siccome ho letto e sentito che non si può giocare un quinto set tenendo Ortolani e Zhuang in panchina, volevo dire che il nostro allenatore non è un autolesionista e non ama farsi male da solo. Ortolani è partita in sestetto anche nel 5° set ma ad un certo punto è uscita perché già nel 4° aveva avvertito dolore alla spalla destra mentre Zhuang stava attraversando un momento, soprattutto psicologico, di difficoltà. È inutile cercare capri espiatori, abbiamo perso tutti insieme una partita che dovevamo assolutamente vincere: in campo eravamo noi ad avere una nazionale tedesca, una nazionale cinese e una giocatrice che è nel giro di quella russa. E siamo stati noi a vanificare con errori ed imprecisioni gravi l’ottimo lavoro fatto a muro ed in battuta che aveva costretto Lionetti a sostituire De Cortes, Kokkonen, e Crawford. Nei momenti decisivi del quarto e quinto set ci è probabilmente mancato un leader in grado di prendere in mano la squadra nei momenti più delicati».

Manconi spiega infine il caso-Wilson: «Non è stata ancora tesserata non per colpe nostre, ma perché ci sono problemi con la federazione turca, tanto è vero che c’è un contezioso aperto. Ulteriori operazioni di mercato? Dopo l’infortunio di Piovesan abbiamo tenuto monitorata la situazione nazionale e internazionale ma non è stato possibile tesserare nessuna».

Infine uno sguardo al futuro: «La salvezza è ancora possibile e ci crediamo tutti. Ma da qui in avanti è vietato sbagliare».

