Volley A1 donne, la Omag-Mt fa da sparring partner a Scandicci

SAVINO DEL BENE-OMAG-MT 3-0

SAVINO DEL BENE: Traballi, Skinner 13, Franklin 7, Ognjenovic 2, Graziani 4, Nwakalor 13, Antropova 16. Castillo (L), Ribecchi (L). N.e.: Bechis, Ruddins, Bosetti, Mancini, Weitzel. All.: Gaspari.

OMAG-MT: Ortolani, Bracchi 10, Nicolini 1, Zhuang 12, Brancher 4, Parini, Kochurina 10, Caruso 3, Nardo 3, Straube. Tellone (L), Panetoni (L). All.: Bellano

ARBITRI: Scotti e Salvati.

PARZIALI: 25-17, 25-18, 25-23.

NOTE: durata set 20’, 24’, 27’. Totale 1h18’. Battute vincenti: Savino Del Bene 4, Omag-Mt 4. Battute sbagliate: Savino Del Bene 9, Omag-Mt 8. Muri: Savino Del Bene 10, Omag-Mt 5. Errori: Savino Del Bene 15, Omag-Mt 20.

Niente miracolo. La Omag-Mt ci mette cuore, grinta e determinazione, ma alla fine si deve arrendere 3-0 a una Savino Del Bene che nonostante abbia lasciato a riposare due pezzi da novanta come Bosetti e Weitzel, si sbarazza delle romagnole in appena un’ora e poco più di gioco. Una sconfitta che, unita alla vittoria del Bisonte in casa di Monviso, complica maledettamente la corsa salvezza di San Giovanni che ora ha 2 punti di ritardo su Perugia e 5 proprio su Monviso che, però, ha anche una gara in più. Poi a +6 c’è proprio la formazione dell’ex Valoppi.