Volley A1 donne: la Omag-Mt dice addio a Consoli, nel mirino Panetoni e Straube

Dopo l’addio ufficiale di Sofia Valoppi, arriva anche quello di Claudia Consoli. La centrale romana, vero crac dell’ultima straordinaria stagione di Omag-Mt, che non per nulla è stata convocata in azzurro, ha fatto le sue riflessioni e alla fine ha preso a malincuore un’altra strada.

«Avevo diverse richieste e ho aspettato finché ho potuto San Giovanni in Marignano – sottolinea dalla sua casa romana – ma davanti a una proposta importante non me la sono sentita di dire di no. Chi mi conosce e conosce soprattutto il mio attaccamento a questa splendida realtà che è San Giovanni in Marignano sa perfettamente che è stata una decisione molto difficile».

Arrivata in Romagna giovanissima, Consoli ha vestito la maglia di Omag-Mt in due momenti diversi. «La prima volta avevo appena 19 anni, ero poco più di una ragazzina. Dopo aver vinto il campionato di A2 con Roma stavo per trasferirmi in America per studiare, ma quell’estate mi arrivò la proposta di San Giovanni. Mi ricordo la paura di affrontare la mia prima volta lontano da casa, ma sono stata fortunata perché ho trovato persone splendide che mi hanno accolto: Tony, Santina, Federica mi hanno trattato come se fossi una figlia, una sorella. E poi il presidente e tutte le persone che formano questa straordinaria realtà. Quando si dice che San Giovanni è un luogo magico è proprio vero. E sono felicissima di aver dato il mio contributo nello scrivere una pagina storica che resterà indelebile nell’album dei ricordi. San Giovanni e la sua gente avranno sempre un posto speciale nel mio cuore come i suoi splendidi tifosi che ringrazio per il loro affetto. La magia di questo posto è proprio la tranquillità e la serenità che ti mette: che tu vinca o perda sei sempre una persona, al di là dell’atleta e vieni rispettata per questo. Auguro a tutti davvero il meglio possibile e chissà che questo sia solo un arrivederci. E comunque una Zia lo è per sempre e sarò fiera di esserlo».

Intanto secondo radio mercato la società marignanese sarebbe vicinissima a un doppio colpo. Da Cuneo, in A1, potrebbe arrivare il libero Sara Panetoni chiamata in questi giorni in azzurro nella Nazionale Seniores dove ha trovato anche coach Massimo Bellano. Classe 2000, ravennate di nascita, sarebbe un grande innesto per le marignanesi. E sempre in biancoblù potrebbe approdare l’alzatrice Sarah Straube, attualmente allo Dresdner. Classe 2002 è nel roster della Nazionale tedesca.

