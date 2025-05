Volley A1 donne, la Omag-Mt conferma Ortolani

«Mi sento parte di una famiglia...» – diceva dopo la Coppa Italia – parole che rispecchiano pienamente il suo spirito, lo stesso che ha acceso il sogno di una squadra intera. Parole e musica di Serena Ortolani che il prossimo anno vestirà per la quarta stagione la maglia della Omag-Mt. La società neopromossa in A1 e il fortissimo opposto romagnolo hanno trovato l’accordo sul prolungamento del contratto. «Ormai non so più che dire, sono davvero felice di far parte per un altro anno di questo bellissimo percorso, di questa grande famiglia che punta in alto. Dopo un anno incantevole come quello passato, non posso che aver voglia di ripeterlo. Sarà un anno di sfide di lotte e di battaglie di altissimo livello, sono consapevole che sarà un costante mettersi in gioco in tutto per tutto, ma sono pronta a crescere e a credere ancora in un nuovo team. Con la società che crede in noi, uno staff di alto livello e i tifosi al nostro fianco sarà un’altra stagione tutta da vivere fino all’ultimo pallone! Non vedo l’ora di iniziare».