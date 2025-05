Volley A1 donne, la Omag-Mt conferma l’alzatrice Cecilia Nicolini

La Omag-Mt continua le conferme in rosa in vista della A1 e oggi ha annunciato il rinnovo dell’accordo con la palleggiatrice Cecilia Nicolini. “La palleggiatrice lombarda - si legge nella nota del club - vestirà i nostri colori anche nella stagione 2025-26, pronta a mettersi a disposizione di coach Bellano nel primo, storico campionato di Serie A1. Determinata, lucida, capace di leggere il gioco con intelligenza e precisione, Nicolini ha saputo conquistarsi la fiducia del gruppo e dello staff tecnico. Nella scorsa stagione si è distinta non solo per l’ottima regia, ma anche per quei “secondi tocchi” vincenti che hanno arricchito il suo score personale e fatto esultare il pubblico del PalaMarignano”.

“Dopo una stagione così intensa ed emozionante, fatta di vittorie indimenticabili - ha detto Nicolini - non potevo desiderare altro che continuare questo percorso con la Omag-Mt. Sono felice, fiera e profondamente grata di far parte ancora di questa squadra e di questa meravigliosa terra, la Romagna, che ormai sento un po’ mia”.