Volley A1 donne, la Omag-Mt ci ha preso gusto: Bisonte azzannato (3-0)

OMAG-MT 3

IL BISONTE 0

OMAG-MT: Ortolani, Nicolini, Zhuang 10, Brancher 11, Kochurina 12, Tellone, Caruso 5, Nardo 12, Straube 1. Panetoni (L). N.e.: Bracchi, Piovesan, Parini, Wilson. All.: Bellano.

IL BISONTE: Acciarri 13, Morello 1, Villani 2, Knollema 13, Malesevic, Bukilic 9, Tanase 6, Kacmaz 2, Agrifoglio. Valoppi (L). N.e: Zuccarelli, Colzi, Lapini. All.: Chiavegatti.

ARBITRI: Cavalieri e Carcione.

PARZIALI: 25-21, 25-19, 25-18.

NOTE: durata set: 25’, 25’, 25’. Totale: 1h22’. Battute vincenti: Omag-Mt 7, Il Bisonte 2. Battute sbagliate: Omag-Mt 7, Il Bisonte 1. Muri: Omag-Mt 10, Il Bisonte 2. Errori: Omag-Mt 12, Il Bisonte 24.

Una serata quasi perfetta. La Omag-Mt asfalta Il Bisonte (3-0) in appena un’ora e ventidue minuti e, approfittando della vittoria di Monviso a Busto, ma solo al tie-break, raggiunge le piemontesi a quota 17 e stacca Perugia (ko con Novara) di cinque punti. Del resto il crocevia era lì, a due passi, San Giovanni doveva decidere solo che strada imboccare. Alla fine ha scelto quella che porta alla salvezza. Perché in un Pala Cervia diventato teatro di tensione e coraggio, le romagnole hanno saputo riscrivere il proprio presente, trasformando una serata da dentro o fuori in un manifesto di resilienza, cuore e ambizione giocando una gara perfetta, soprattutto nella fase break dove ha messo a segno un punto ogni 2,7 battute (36%). Questo significa che Nardo (eletta Mvp) e compagne hanno servito alla grande creando pressione alla linea di ricezione di Firenze leggendo perfettamente le giocate di Morello (10 i muri totali).