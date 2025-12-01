Volley A1 donne, la Omag-Mt butta via il primo set: Chieri ringrazia e si prende tutto

OMAG-MT-REALE MUTUA 0-3

OMAG-MT: Ortolani 2, Bracchi 5, Nicolini, Brancher 3, Piovesan 10, Kochurina 5, Caruso 4, Nardo 2, Straube 1. Tellone (L). N.e.: Cecchetto e Parini. All.: Bellano.

REALE MUTUA: Antunovic, Kunzler 11, Van Aalen 3, Nervini 15, Nemeth 9, Cekulaev 10, Dambrik 1, Gray 7. Spirito (L). N.e.: Degradi, Ferrarini, Alberti, Bah, All.: Negro.

ARBITRI: Clemente e Camessa.

PARZIALI: 23-25, 15-25, 17-25.

NOTE: Durata set: 26’, 23’, 22’. Totale: 1h20’ . Battute vincenti: Omag-Mt 2, Reale Mutua 7. Battute sbagliate: Omag-Mt 6, Reale Mutua 12. Muri: Omag-Mt 3, Reale Mutua 5. Errori: Omag-Mt 17, Reale Mutua 19.

Una sconfitta che farà discutere. Per come è arrivata (Omag-Mt ha letteralmente gettato al vento il primo set), per la classifica (ora la salvezza è a quattro punti), per il morale (le facce delle romagnole a fine gara dicevano tutto) e per la scelta forte di Bellano (nel terzo set ha messo Bracchi opposto facendo capire che preferisce lei a Brancher e ad Ortolani). Un capitolo a parte merita il comportamento del tecnico di Chieri, Nicola Negro, che a metà terzo set si è rivolto ai tifosi di San Giovanni con gesti censurabili riuscendo nell’impresa di farli arrabbiare e beccandosi un cartellino giallo da Clemente (ma meritava il rosso).