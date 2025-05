Volley A1 donne, la Omag conferma la centrale Sveva Parini

La centrale Sveva Parini farà ancora parte del roster della Omag-Mt. Parini per il quarto anno consecutivo, vestirà i colori marignanesi, dimostrando senso di appartenenza e continuità all’interno del gruppo. In campo, la sua grinta, la solidità a muro e la precisione in attacco saranno elementi preziosi per affrontare la nuova, affascinante avventura in A1. Parini commenta così la sua conferma: “Dopo tre anni e il coronamento di un’ultima stagione da sogno, sono entusiasta di poter affrontare la nuova categoria ancora con questa maglia, in cui credo profondamente e che per me significa davvero tanto. Sono certa che, grazie al duro lavoro a cui ci dedichiamo, alla voglia di crescere che ci unisce, al supporto della società e dei nostri mitici “Nipoti” (che saluto con affetto!), sapremo toglierci nuove e grandi soddisfazioni insieme. Sono davvero fiera di potermi definire “Zia” per un’altra stagion“