Volley A1 donne, la classe senza età di Serena Ortolani al servizio della Omag: “Non vedo l’ora di cominciare”

C i sono giocatrici che nel corso della propria carriera sono capaci di lasciare un segno indelebile del loro passaggio. Sul campo, con prestazioni da urlo, vittorie e trofei. E fuori dal campo, con la capacità di trascinare le compagne, con una positività coinvolgente, con l’essere un esempio, tanto da diventare un punto di riferimento per tutti. Serena Ortolani è una di queste giocatrici. Perché quando sei innamorata di quello che fai l’età (sono quasi 38) diventa solo una questione anagrafica e la categoria conta poco o nulla. Ecco perché una che è stata capace di vincere 4 Scudetti, 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe italiane, 3 Champions League, una Challenge Cup, più un Campionato del Mondo e 2 Campionati Europei tralasciando medaglie d’argento e di bronzo, nella scorsa stagione è stata l’MvP del campionato di serie A2 e anche della Coppa Italia. E oggi, a distanza di cinque anni dalla sua ultima apparizione nel gotha del volley italiano in rosa, rieccola ai nastri di partenza.