Volley A1 donne, l’Omag-Mt torna a casa per cambiare marcia

Soddisfatto della prima parte di lavoro svolto a Torri di Quartesolo e pronto a riabbracciare il Pala Marignano dove, da domani, Omag-Mt tornerà a sudare in vista della prossima stagione. Massimo Bellano si sta godendo le ultime ore di libertà con la famiglia, in attesa di salire in macchina e raggiungere la Romagna. Con il coach termolese si parte dalla preseason. «Dal punto di vista climatico è stata una situazione molto tosta – dice – perché il caldo a volte era opprimente, ma la squadra ha sempre reagito nel migliore dei modi dimostrando grande maturità, lavorando a testa bassa, non lamentandosi mai. Abbiamo svolto un buonissimo lavoro fisico inserendo anche diversi concetti tecnici-tattici che sicuramente ci torneranno utili. Devo dire un grande grazie a tutte le ragazze perché si sono presentate a questo primo step in modo ottimale confermando di essere atlete di grande serietà e soprattutto mi hanno dimostrato di avere grandi motivazioni e questo è importante per l’impegno che ci attende».

Lasciato il Veneto, da domani si torna in Romagna. «In realtà il ritrovo è già questa sera per poi presentarsi in palestra domani mattina. L’obiettivo è quello di continuare con il lavoro svolto a Torri, aumentando i carichi di lavoro e introducendo altri concetti che ci permettano di arrivare alla prima amichevole con Perugia (in programma nella nuova casa di Cervia giovedì 4 settembre, ndr) già con determinate situazioni da sviluppare».

E da giovedì prossimo si uniranno al gruppo anche Alice Nardo e la centrale russa Elizaveta Kochurina mentre per vedere Sarah Straube occorrerà capire quanto andrà avanti la Germania nel Mondiale ai nastri di partenza. «Alice ed Elizaveta arriveranno mercoledì e si sottoporranno a tutte le visite mediche previste dal protocollo poi, dal giorno successivo, saranno con noi in palestra. Sono contento per Nardo perché ha respirato l’aria della Nazionale che le avrà dato sicuramente più certezze e le avrà fatto capire quanto sia diverso l’impatto tra l’A2 e l’A1».

L’ultima battuta il tecnico delle Zie la riserva ai tifosi visto che gli abbonamenti continuano a volare con oltre 280 tessere staccate. «È una cosa che ci inorgoglisce e che ci darà sicuramente una spinta ancor maggiore sia in allenamento sia in partita».

© RIPRODUZIONE RISERVATA