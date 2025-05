Volley A1 donne, l’Omag-Mt conferma la schiacciatrice Anna Piovesan

L’Omag-Mt in vista della A1 ha annunciato la conferma della schiacciatrice Anna Piovesan: “Classe 2003, esplosività pura e colpi che lasciano il segno: Anna è pronta a tornare in campo con la maglia della Omag-Mt anche per la prossima stagione. Arrivata lo scorso anno, ha conquistato tutti con grinta, tecnica e una voglia contagiosa di migliorarsi. Il risultato? Una stagione da protagonista e una promozione storica, vissuta da vera leader. Determinata, affamata e sempre sul pezzo, Anna è una di quelle che non si tirano mai indietro. E noi siamo felici di dirvelo: ci sarà anche lei a scrivere il nostro primo capitolo in Serie A1”.

Così Piovesan: “Scegliere di rimanere a San Giovanni è stato davvero facile, sono onorata della mia riconferma e della fiducia reciproca che c’è con la società. Quando sono arrivata ho trovato fin da subito l’ambiente di cui avevo bisogno e che cercavo fortemente, difficile rinunciarvi dopo aver anche vinto la categoria... Sono entusiasta di continuare il mio percorso qui e soprattutto di mettermi alla prova anche a questo nuovo livello”.