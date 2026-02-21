Volley A1 donne, l’Omag-Mt centra la salvezza: la favola continua

OMAG-MT-EUROTEK LAICA UYBA 2-3

OMAG-MT: Bracchi 2, Nicolini, Zhuang 27, Brancher 10, Piovesan 3, Kochurina 17, Tellone, Caruso 6, Nardo 8, Straube 1. Panetoni (L). N.e.: Ortolani, Parini, Wilson. All.: Bellano.

EUROTEK LAICA UYBA: Battista 23, Gennari, Seki 3, Diouf 2, Schmit, Obossa 29, Eckl 2, Torcolacci 8, Parra 13, Booth 2. Pelloni (L), Parlangeli (L). All.: Barbolini.

ARBITRI: Brunelli e Brancati.

PARZIALI: 23-25, 25-20, 25-18, 19-25, 19-21

NOTE: Durata set: 28’, 28’, 30’, 25’, 31’. Totale: 2h 22’. Battute vincenti: Omag-Mt 3, Eurotek Laica Uyba 6. Battute sbagliate: Omag-Mt 15, Eurotek Laica Uyba 18. Muri: Omag-Mt 10, Eurotek Laica Uyba 8. Errori: Omag-Mt 30, Eurotek Laica Uyba 37.

La favola di San Giovanni in Marignano in A1 continua. L’Omag-Mt taglia il traguardo della salvezza e dei play-off Challenge. Un traguardo centrato in anticipo alla vittoria del secondo set contro l’Eurotek Laica Uyba. Perso il primo parziale 23-25, le romagnole hanno ribaltato la situazione portandosi sul 2-1 vincendo secondo e terzo set 25-20 e 25-28. E una volta sul 2-1, la permanenza nel massimo campionato era già al sicuro e la festa poteva cominciare. Le ospiti a quel punto si sono portate sul 2-2 vincendo 19-25 il quarto parziale, fino all’epilogo di un tiratissimo tie-break vinto 19-21 da Busto Arsizio per il 2-3 finale.