Volley A1 donne, l’Omag-Mt assaggia il Gorgonzola ma non lo digerisce e si rovina la serata

OMAG-MT 0
IGOR NOVARA 3
OMAG-MT: Ortolani 7, Bracchi 1, Nicolini 1, Brancher, Piovesan 14, Kochurina 5, Caruso 6, Nardo 4, Straube 1. Cecchetto (L). N.e.: Parini, Tellone, Meliffi. All.: Bellano.
IGOR GORGONZOLA: Cambi 1, Herbots 8, Alsmeier 2, Ishikawa 4, Mims 4, Bonifacio 7, Carraro, Tolok 17, Igiede 7. De Nardi (L). N.e.: Squarcini, Costantini, Leonardi Melli. All.: Bernardi.
ARBITRI: Brunelli e Luciani.
PAZRIALI: 16-25, 23-25, 23-25.
NOTE: Durata set: 21’, 30’, 28’. Totale: 1h19’. Battute vincenti: Omag-Mt 6, Igor Gorgonzola 5. Battute sbagliate: Omag-Mt 9, Igor Gorgonzola 13. Muri: Omag-Mt 6, Igor Gorgonzola 8. Errori: Omag-Mt 24, Igor Gorgonzola 23.
Lotta, cade, si rialza. E alla fine cade ancora, ma a testa alta. Omag-Mt, al suo esordio assoluto nel grande palcoscenico del volley in rosa, si arrende a un’Igor Gorgonzola Novara che dimostra tutta la sua forza ma che deve sudare sette camice per imporsi (0-3). La grande differenza è in attacco dove San Giovanni chiude con un 29% contro il 40% delle piemontesi.