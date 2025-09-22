Volley A1 donne, l’Omag conquista il Trofeo McDonald’s di Imola

Si è conclusa la 4^ edizione del Trofeo McDonald’s al Pala Ruggi di Imola, organizzato da Diffusione Sport con la vittoria di Omag-Mt San Giovanni in Marignano. Nella prima giornata si sono sfidate le formazioni di Scandicci e S. Giovanni in Marignano. La squadra toscana si è imposta per un netto 3-0 sulle riminesi, svolgendo comunque un ulteriore set in comune accordo. Al termine sono state omaggiate le due campionesse azzurre Ekaterina Antropova per la vittoria del Mondiale in Thailandia e Caterina Bosetti per la vittoria delle Olimpiadi 2024.

Nella seconda giornata della manifestazione si sono scontrate S. Giovanni in Marignano e Talmassons. Dopo il primo set vinto di 5 lunghezze da parte delle friulane, il match vede le due squadre alternarsi al comando ma nell’ultimo set si ha un netto dominio di Consolini volley che le porta alla vittoria per 3-1.

Sabato 20 settembre (anteprima)

Savino Del Bene Scandicci – Omag-Mt S. Giovanni In M.No 3-1

(25-19; 25-17; 25-18; 17-25)

Scandicci: Manon, Traballi, Bechis, Skinner 8, Ruddins 7, Franklin 10, Ribechi (L), Bosetti 5, Ognjenovic, Mancini 2, Massaglia, Graziani 9, Nwakalor 2, Grossi (L), Antropova 18, Weitzel 8, Gennari. All. Gaspari

Consolini volley: Ortolani 5, Bracchi 9, Nicolini, Brancher 8, Cecchetto (L), Piovesan 5, Parini 3, Meliffi, Kochurina 16, Tellone (L), Caruso 2, Nardo 8, Straube. All. Bellano

Domenica 21 settembre (trofeo McDonald’s)

Omag-Mt S. Giovanni In M.No – Cda Volley Talmassons 3-1

(20-25; 25-22; 25-18; 25-17)

Consolini volley: Ortolani 12, Bracchi 3, Nicolini 1, Brancher 3, Cecchetto (L), Piovesan 17, Parini 5, Meliffi, Kochurina 11, Tellone (L), Panetoni (L), Caruso 3, Nardo 13, Straube. All. Bellano

Talmassons: Barbazeni 1, Cusma, Feruglio, Viola, Mistretta (L), Enneking 3, Gannar 7, Rossetto 5, Molinaro 8, Bakodimou 10, Frosini 20, Scola 3, Cassan (L). All. Barbieri