Volley A1 donne, il sindaco di Cervia: “Un onore ospitare la Omag-Mt nel nostro palazzetto”

Oggi Cervia ha accolto ufficialmente nel proprio palazzetto la Omag-Mt San Giovanni in Marignano. La sindaca di San Giovanni in Marignano, Michela Bertuccioli ha “benedetto” il matrimonio: ““La nostra comunità, che ricordo a tutti è formata da poco meno di 9.500 anime, ha visto nascere e crescere la Consolini volley. Fino ad ora siamo stati la ‘madre’ di questa fantastica avventura, ma ora ci troviamo di fronte a un distacco inevitabile. È come quando un figlio diventa grande e lascia la famiglia di appartenenza pur sapendo che le sue radici rimangono lì. Ringrazio il sindaco di Cervia, il presidente della Regione e l’assessora allo Sport, Roberta Frisoni, che ci hanno accompagnato in questa ‘separazione’ facendoci capire che l’unione mai come in questo caso, fa la forza”.

“Per noi è un onore e una grandissima soddisfazione poter aprire le porte del nostro palazzetto a una squadra che ha portato ai più alti livelli il vessillo dello sport romagnolo – ha detto il primo cittadino cervese, Mattia Missiroli -. Per la nostra città, ma per tutto il movimento pallavolistico emiliano-romagnolo, sarà un anno fantastico. Faremo di tutto per far sentire i tifosi di San Giovanni in Marignano a casa”.