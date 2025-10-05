Volley A1 donne, il 6 ottobre parte il campionato: ecco i roster delle squadre

Lunedì parte il massimo campionato di volley femminile, con la splendida matricola Omag-Mt San Giovanni in Marignano pronta a gustarsi la grande avventura contro stelle di caratura mondiale. Ecco i roster di tutte le squadre.

VOLLEY BERGAMO

Acquisti: Meli (centrale, Brescia A2), Eze (palleggiatrice, Talmassons), Mosser (schiacciatrice, USA, Thiras GRE), Weske (opposta, GER, Trento A2), Kipp (opposta, USA, Vakifbank TUR), Ferrario (libero, Melendugno), Micheletti (centrale, Altafratte), Alemenzohu (schiacciatrice, giov.)

Conferme: Carraro (palleggiatrice), Cese Montalvo (schiacciatrice, CUB), Mlejnkova (schiacciatrice, CZE), Manfredini (centrale), Strubbe (centrale, GER), Armini (libero), Bolzonetti (schiacciatrice)

Probabile sestetto: Eze (palleggiatrice), Kipp (opposta), Cese Montalvo (schiacciatrice), Mlejnkova (schiacciatrice), Manfredini (centrale), Strubbe (centrale), Armini (libero)

Allenatore: Carlo Parisi (confermato)

UYBA BUSTO ARSIZIO

Acquisti: Seki (palleggiatrice, Conegliano), Gennari (schiacciatrice, LOVB USA), Eckl (centrale, Conegliano), Parra (schiacciatrice, MEX Texas USA), Battista (schiacciatrice, Macerata), Parlangeli (libero, Cremona A2), Diouf (opposta, Jakarta IND), Torcolacci (centrale, Vallefoglia), Metwally (schiacciatrice, Zamalek SC, Egitto).

Conferme: Obossa (opposta), Pelloni (libero), Boldini (palleggiatrice), Van Avermaet (centrale)

Probabile sestetto: Seki (palleggiatrice), Obossa (opposta), Gennari (schiacciatrice), Parra (schiacciatrice), Van Avermaet (centrale, BEL), Eckl (centrale), Pelloni (libero)

Allenatore: Enrico Barbolini (confermato)

CHIERI ’76

Acquisti: Degradi (schiacciatrice, Vallefoglia), Németh (opposta, HUN, Perugia), Cekulaev (centrale, GER Perugia), Dervisaj-Künzler (schiacciatrice, SVI Busto), Bah (schiacciatrice, FRA), Nervini (schiacciatrice, Firenze), Antunovic (palleggiatrice, CRO Schwerin), Dambrink (opposta, NED Schwerin), Bonafede (libero, Casal de Pazzi), Ferrarini (centrale, Costa Volpino)

Conferme: Spirito (libero), Gray (centrale)

Probabile sestetto: Van Aalen (palleggiatrice, NED), Németh (opposta, HUN), Degradi (schiacciatrice), Nervini (schiacciatrice, SVI), Cekulaev (centrale), Gray (centrale), Spirito (libero)

Allenatore: Nicola Negro (nuovo)

CUNEO

Acquisti: Bardaro (libero, Cuneo), Marring (schiacciatrice, SSC Palmberg Schwerin, NED), Reagor (centrale, USA), Pucelj (schiacciatrice, Calcit Volley, SLO), Keene (centrale, SSC Palmberg Schwerin, USA), Allaoui (palleggiatrice, Macerata), Diop (opposta, Messina), Rivero (schiacciatrice, SPA/LOVB USA), Princess Atamah (centrale, Lecco), Koulisiani (centrale, Pays d’Aix Venelles, CEC), Magnani (libero, Scandicci), Pritchard (schiacciatrice, Grand Rapids Rise, USA)

Conferme: Signorile (palleggiatrice), Martinez (schiacciatrice), Cecconello (centrale)

Probabile sestetto: Signorile (palleggiatrice), Diop (opposta), Marring (schiacciatrice, NED), Pucelj (schiacciatrice, SLO), Reagor (centrale, USA), Keene (centrale, USA), Bardaro (libero)

Allenatore: Francois Salvagni (nuovo)

FIRENZE

Acquisti: Villani (schiacciatrice, Novara), Kacmaz (centrale, Beşiktaş, TUR), Zuccarelli (opposta, Castelfranco A2), Bukilic (opposta, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, SRB), Colzi (centrale, A2), Malesevic (centrale, CSM Târgoviște, SRB), Knollema (schiacciatrice, Allianz MTV Stuttgart, NED), Tanase (schiacciatrice, Melendugno A2), Valoppi (libero, Marignano), Bertolino (schiacciatrice, ARG)

Conferme: Morello (palleggiatrice), Agrifoglio (palleggiatrice), Lapini (schiacciatrice), Acciarri (centrale)

Probabile sestetto: Morello (palleggiatrice), Bukilic (opposta, SRB), Knollema (schiacciatrice, NED), Villani (schiacciatrice), Kacmaz (centrale, TUR), Malesevic (centrale, SRB), Valoppi (libero)

Allenatore: Federico Chiavegatti (confermato)

IMOCO CONEGLIANO

Acquisti: Scognamillo (libero, Brescia A2), Munarini (centrale, Crema A2), Sillah (schiacciatrice, SLO, Vasas Ungheria), Daalderop (schiacciatrice, NED, Milano), Ewert (palleggiatrice, USA, Potsdam GER)

Conferme: Wolosz (palleggiatrice, POL), Haak (opposta, SWE), Gabi (schiacciatrice, BRA), Zhu (schiacciatrice, CHN), Chirichella (centrale), Fahr (centrale), De Gennaro (libero), Lubian (centrale), Munarini (libero)

Probabile sestetto: Wolosz (palleggiatrice), Haak (opposta), Gabi (schiacciatrice, BRA), Zhu (schiacciatrice, CHN), Chirichella (centrale), Fahr (centrale), De Gennaro (libero)

Allenatore: Daniele Santarelli (confermato)

MACERATA

Acquisti: Kokkonen (schiacciatrice, CSO Voluntari 2005 FIN), Kockarević (schiacciatrice, CSM Volei Alba-Blaj SRB), Farriol (centrale, Olympiacos ARG), Piomboni (opposta, Talmassons), Ornoch (schiacciatrice, UMKS MOS Wola KSG Warszawa U20 POL), Clothier (centrale, Dresdner SC 1898 USA), Batte (palleggiatrice, Trento), Sismondi (centrale, B1), Caforio (libero, Messina), Crawford (centrale, Infy Ignite USA)

Conferme: Bonelli (palleggiatrice), Decortes (opposta), Bresciani (libero)

Probabile sestetto: Bonelli (palleggiatrice), Decortes (opposta), Kockarević (schiacciatrice, SRB), Kokkonen (schiacciatrice, FIN), Farriol (centrale, ARG), Clothier (centrale, USA), Bresciani (libero)

Allenatore: Valerio Lionetti (confermato)

NOVARA

Acquisti: Cambi (palleggiatrice, Monviso), Leonardi (libero, Firenze), Herbots (schiacciatrice, Scandicci BEL), Costantini (centrale, Roma), Melli (schiacciatrice, Roma), Carraro (palleggiatrice, Messina), Baijens (centrale, Firenze NED)

Conferme: De Nardi (libero), Bonifacio (centrale), Alsmeier (schiacciatrice, GER), Ishikawa (schiacciatrice, JPN), Tolok (opposta, RUS)

Probabile sestetto: Cambi (palleggiatrice), Tolok (opposta, RUS), Alsmeier (schiacciatrice, GER), Ishikawa (schiacciatrice, JPN), Bonifacio (centrale), Baijens (centrale, NED), De Nardi (libero)

Allenatore: Lorenzo Bernardi (confermato)

PERUGIA

Acquisti: Perinelli (schiacciatrice, Turchia), Turlà (palleggiatrice, Cremona A2), Mazzaro (centrale, Novara), Fiesoli (schiacciatrice, Macerata), Jatzko (schiacciatrice, Volley Mulhouse Alsace GER), Williams (opposta, PFU Blue Cats Ishikawa Kahoku USA), Lemmens (centrale, Dresdner SC 1898 BEL), Markovic (opposta, Saitama Ageo Medics SLO), Kump (centrale, Fatum Nyíregyháza HUN)

Conferme: Ricci (palleggiatrice), Gardini (schiacciatrice), Sirressi (libero)

Probabile sestetto: Ricci (palleggiatrice), Williams (opposta, USA), Jatzko (schiacciatrice, GER), Gardini (schiacciatrice), Mazzaro (centrale), Lemmens (centrale, BEL), Sirressi (libero)

Allenatore: Andrea Giovi (confermato)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

Acquisti: Cabassa (schiacciatrice, Santena), Caruso (centrale, Macerata), Straube (palleggiatrice, Dresdner SC 1898, GER), Tellone (libero, Offanengo), Panetoni (libero, Cuneo), Brancher (opposta, Sesc-RJ/Flamengo BRA/ITA), Cecchetto (libero, Futura Busto Arsizio), Kochurina (centrale, Zeren Spor Kulübü, RUS)

Conferme: Parini (centrale), Piovesan (schiacciatrice), Nardo (schiacciatrice), Ortolani (opposta), Nicolini (palleggiatrice), Meliffi (libero)

Probabile sestetto: Straube (palleggiatrice, GER), Ortolani (opposta), Cabassa (schiacciatrice), Nardo (schiacciatrice), Kocharina (centrale), Caruso (centrale), Panetoni (libero)

Allenatore: Massimo Bellano (confermato)

MONVISO VOLLEY

Acquisti: Malual (opposta, da Firenze), Battistoni (alzatrice, da Firenze), Harbin (opposta, Potsdam USA), Scialanca (libero, da Cuneo), Bridi (alzatrice, da Offanengo A2), Davyskiba (schiacciatrice, Firenze BLR), Cosi (centrale, da Trento A2), Dodson (centrale, Cuneo USA), Siftar (schiacciatrice, Brescia SLO)

Conferme: D’Odorico (schiacciatrice), Akrari (centrale), Sylves (centrale, FRA), Moro (libero), Bussoli (schiacciatrice)

Probabile sestetto: Battistoni (alzatrice), Malual (opposta), D’Odorico (schiacciatrice), Davyskiba (schiacciatrice, BLR), Sylves (centrale, FRA), Akrari (centrale), Moro (libero)

Allenatore: Michele Marchiaro (confermato)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI

Acquisti: Weitzel (centrale, GER, da Vallefoglia), Skinner (schiacciatrice, Chieri USA), Bosetti C. (schiacciatrice, da Vakifbank TUR), Traballi (schiacciatrice, da Perugia), Bechis (alzatrice, da LOVB Atlanta), Franklin (schiacciatrice, USA, da LOVB Madison)

Conferme: Ognjenovic (alzatrice, SRB), Antropova (opposta), Mancini (centrale), Graziani (centrale), Castillo (libero, DOM), Nwakalor (centrale), Ruddins (schiacciatrice, USA), Gennari (alzatrice), Ribechi (libero)

Probabile sestetto: Ognjenovic (alzatrice, SRB), Antropova (opposta), Skinner (schiacciatrice, USA), Bosetti C. (schiacciatrice), Mancini (centrale), Graziani (centrale), Castillo (libero, DOM)

Allenatore: Marco Gaspari (confermato)

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA

Acquisti: Stoyanova (opposta, BUL, da Levski Sofia), Mitkova (centrale, BUL, da Levski Sofia), Lazaro (alzatrice, ESP, da Beziers FRA), Bartolucci (alzatrice, da Novara), Thokbuom (centrale, CAN, da Tchalou), Ungureanu (schiacciatrice, ROM, da Vallefoglia), Butigan (centrale, CRO, da Firenze), L. Omoruyi (schiacciatrice, da Chieri)

Conferme: Giovannini (schiacciatrice), Bici (opposta, ALB), De Bortoli (libero), Candi (centrale), Carletti (schiacciatrice), Feduzzi (libero)

Probabile sestetto: Lazaro (alzatrice, ESP), Bici (opposta, ALB), Giovannini (schiacciatrice), Ungureanu (schiacciatrice, ROM), Mitkova (centrale, BUL), Butigan (centrale, CRO), De Bortoli (libero)

Allenatore: Andrea Pistola (confermato)

NUMIA VERO VOLLEY MILANO

Acquisti: Bosio (alzatrice, da Novara), Fersino (libero, da Novara), Akimova (opposta, RUS, da Novara), Miner (alzatrice, USA, da Stanford Univ.), Sartori (centrale, da Busto Arsizio), Lanier (schiacciatrice, USA, da Conegliano), Modesti (centrale, da Cremona), Cagnin (schiacciatrice, da Firenze), Piva (schiacciatrice, da Busto Arsizio)

Conferme: Egonu (opposta), Pietrini (schiacciatrice), Danesi (centrale), Kurtagic (centrale, SRB)

Probabile sestetto: Bosio (alzatrice), Egonu (opposta), Piva (schiacciatrice), Lanier (schiacciatrice, USA), Danesi (centrale), Kurtagic (centrale, SRB), Fersino (libero)

Allenatore: Stefano Lavarini (confermato)

