Volley A1 donne, i nipoti ad Singian pronti ad accompagnare le zie

Loro, nel massimo campionato del tifo, ci sono già da diversi anni. Perché non c’è palazzetto dello sport da nord a sud, da est a ovest, isole comprese, che non conosca “I Nipoti ad Singian”. Un gruppo di fedelissimi (quest’anno si sfiorano i 100 tesserati) che anno dopo anno si è allargato sempre di più e che porta in giro per l’Italia i valori della Romagna. Un tifo sano, pulito, allegro, mai maleducato, mai violento. Spesso e volentieri, soprattutto in trasferta, partono con piada e foconi al seguito e cucinano per loro e per i tifosi avversari. A Padova ancora si ricordano “la pida sa prosciut”. Così come a Macerata, Perugia e in tanti altri “spiazzi” dei vari palasport. Un gruppo nel quale piano piano sono cresciute amicizie, altre ne sono nate, altre sono diventate ancora più salde. E così capita spesso che all’utile, i Nipoti, ci aggiungano anche il dilettevole. Quando non cucinano loro, si va tutti insieme a pranzo. Perché la trasferta è un rito che deve essere rispettato. Quest’anno, per il loro primo campionato di serie A1, hanno voluto fare le cose in grande realizzando una serie di oggetti per entrare “nel branco”. Si va dalla t-shirt “per indossare i nostri colori ogni giorno” alle sciarpe da alzare al cielo. E poi girocollo, borracce (da 500 ml e da 700 ml) felpe, pantaloni, zainetto, spille, portachiavi e, addirittura, capottini per i cagnolini «perché anche loro fanno parte della famiglia» e body per i bebè «perché i piccoli tifosi crescano con la nostra passione». Per chi volesse unirsi ai Nipoti, anche per le trasferte (c’è ancora posto), può contattare tramite whatsapp il 338 7435743 (Daniela).