Volley A1 donne, Firenze esonera Bendandi. Il nuovo tecnico è Chiavegatti

Da un ravennate all’altro. Il Bisonte Firenze, terzultimo in A1 femminile di volley, ha annunciato l’esonero di Simone Bendandi. Il club toscano ha comunicato di aver affidato la panchina a Federico Chiavegatti, fino a ieri vice di Bendandi. Ravennate doc, classe ‘94, Chiavegatti ha iniziato ad allenare nel settore giovanile della Teodora fino a raggiungere la prima squadra dove è stato prima scoutman di Bendandi e poi suo vice. Nella passata stagione era in Polonia come vice di Nicola Vettori all’Uni Opole. Poi la chiamata di Bendandi nell’avventura in terra fiorentina. Chiavegatti esordirà da capo allenatore delle gigliate (dove giocano le ex San Giovanni, Battistoni e Giacomello) domenica alle 17 sul taraflex della Smi Roma in quello che è uno scontro salvezza visto che le capitoline sono penultime a -2 dal Bisonte.