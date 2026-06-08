Volley A1 donne, Eroktay completa il roster di San Giovanni in Marignano

Mancina, 190 centimetri, 300 di elevazione: Pelin Eroktay va a completare il reparto delle opposte della Consolini per la stagione 2026/27.

Nata il 14 novembre 2004, Pelin ha costruito il proprio percorso all’interno dell’eccellente movimento pallavolistico turco, crescendo nei vivai che gravitano attorno alla Sultanlar Ligi, uno dei campionati più competitivi e qualificati al mondo, attraverso numerose esperienze nazionali e internazionali, distinguendosi per potenza e ampi spazi di sviluppo.

Nel corso della sua giovane carriera ha vestito le maglie di diversi club turchi e internazionali, maturando esperienze anche in Kazakistan e Nepal, dopo la formazione nei settori giovanili di alto livello del volley turco.

Eroktay ha inoltre collezionato numerose convocazioni con le rappresentative giovanili della Turchia, partecipando ai Campionati Europei Under 17, Under 19, Under 21 e Under 22, a conferma del proprio valore all’interno di uno dei movimenti pallavolistici più prestigiosi del panorama internazionale.

Giovane, ambiziosa e desiderosa di misurarsi con il campionato arricchisce ulteriormente il gruppo a disposizione di coach Massimo Bellano.