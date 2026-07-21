Volley A1 donne, Ecco il calendario: per la Omag San Giovanni in Marignano due trasferte nelle prime due giornate

Il cammino della Omag San Giovanni in Marignano nel suo secondo campionato di volley A1 donne si aprirà con due trasferte consecutive e con il debutto interno (la sede è sempre quella di Cervia) previsto alla terza giornata contro Macerata.

Con la compilazione del calendario si apre per la Omag Consolini Volley una stagione che si preannuncia intensa ed emozionante, con 26 giornate e un percorso che metterà la formazione di Massimo Bellano di fronte alle migliori squadre del panorama nazionale. L’esordio è in programma domenica 4 ottobre a Pesaro, seguito da una seconda trasferta a Firenze. Il primo abbraccio con il pubblico romagnolo arriverà alla terza di campionato quando al palazzetto di Cervia sarà ospite Macerata. Il calendario proseguirà con la trasferta di Novara, la sfida casalinga contro Bergamo e un altro importante impegno esterno sul campo di Milano. Nelle settimane successive la Omag tornerà davanti ai propri tifosi per affrontare Busto Arsizio e Scandicci, prima della trasferta di Brescia. Il girone d’andata entrerà poi nella sua fase conclusiva con il match interno contro Cuneo, la prestigiosa trasferta sul campo di Conegliano, quindi la gara casalinga contro Talmassons e la chiusura a Chieri. Il girone di ritorno prenderà il via il 13 dicembre, con lo stesso ordine di incontri ma a campi invertiti. La Omag chiuderà la regular season in casa contro Chieri il 14 marzo 2027.