Volley A1 donne, Busolini nuova centrale della Clai Imola

Dopo le riconferme ufficiali di capitan Sofia Cavalli e di Arianna Gambini, ecco il primo importante acquisto della Clai Imola Volley in vista del prossimo campionato di serie A2. Federica Busolini, centrale romana classe 1999, ha infatti firmato nei giorni scorsi un contratto che la legherà alla società santernina per la stagione 2025-26 e rappresenta un rinforzo di indiscutibile valore tecnico per l’organico della ambiziosa formazione imolese.

Proveniente da Macerata, dove ha appena conquistato da protagonista una splendida e storica promozione nella massima serie nazionale, Federica è una giocatrice di comprovata esperienza e di buon talento che si appresta ad affrontare il suo ottavo campionato consecutivo nella seconda serie nazionale.

Dopo gli inizi a Roma, con la maglia dell’Acqua e Sapone, Busolini ha indossato la casacca di Martignacco (nel 2019/20) prima di trasferirsi a Sassuolo, dove ha giocato per tre anni dal 2020 al 2023. Dopo il biennio appena trascorso con la maglia della Cbf Balducci, l’approdo a Imola per scrivere quanto prima un’altra pagina della propria carriera nel mondo della pallavolo che conta. “Quando ho ricevuto la chiamata di Imola - ha detto Busolini - non ci ho dovuto pensare tanto. La società ha espresso degli obiettivi chiari e fin da subito mi hanno trasmesso grande fiducia... sono state principalmente queste le motivazioni che mi hanno spinto ad accettare. Inoltre, ho sentito parlare molto bene della società, quindi c’erano tutti i presupposti per poter lavorare insieme”.