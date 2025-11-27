Volley A1 donne: adesso è ufficiale: Zhuang Yushan vestirà la casacca della Omag-Mt

La Omag-Mt cala l’asso. Come anticipato nelle scorse settimane dal “Corriere Romagna”, la schiacciatrice Zhuang Yushan è ufficialmente una nuova giocatrice della Consolini. Un arrivo che non è solo un colpo di mercato, ma la conferma che la società biancoblù vuole fare di tutto per tenersi stretta l’A1.

Classe 2003 (è nata il 28 aprile) alta 184 centimetri, Zhuang Yushan è considerata uno dei profili più interessanti del volley asiatico. Il suo percorso testimonia una crescita costante: dopo aver guidato la nazionale Under 21 cinese al titolo mondiale del 2023, ha iniziato a trovare spazio anche nella selezione senior diventandone un punto fermo. Ai recenti campionati del mondo in Thailandia in cui l’Italia ha conquistato la medaglia d’oro ha messo a segno 58 punti, di cui 47 in attacco (con un’efficienza del 34.31%), 9 a muro e 2 direttamente dai nove metri.

Parallelamente, con il Fujian ha fornito un contributo significativo nella fase decisiva dei Giochi Nazionali cinesi, distinguendosi per la precisione in ricezione e la forza in attacco. Zhuang Yushan sbarcherà in Romagna nei prossimi giorni e potrebbe essere a disposizione di coach Bellano già per la partita di Busto Arsizio.

«Il suo arrivo a San Giovanni in Marignano - dicono dalla società di via Fornace Vecchia - è frutto di una visione condivisa all’interno della partnership internazionale, che punta a rafforzare il reparto offensivo e ad affrontare con ambizione il primo anno in serie A1. Per la Omag-Mt significa investire su un profilo giovane ma già avvezzo a palcoscenici competitivi, ideale per sostenere l’impatto con la massima categoria. In un contesto di crescita e consolidamento, Zhuang rappresenta un investimento tecnico e progettuale. La sua presenza offrirà soluzioni nuove nel sistema d’attacco e maggior profondità nelle rotazioni, elementi essenziali per una squadra che vuole confermare in A1 la propria identità vincente. I nostri supporter potranno così assistere all’esordio italiano di una delle giocatrici più promettenti del panorama asiatico, chiamata a dare energia e qualità alla nuova avventura biancazzurra».