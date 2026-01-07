Volley, a Cesenatico oltre 700 partecipanti al torneo della Befana

Dopo la grande partecipazione al torneo giovanile di basket svoltosi fra Natale e Capodanno, anche l’analogo torneo giovanile di volley - la diciottesima edizione del Torneo “Presepe della Marineria” organizzato da Eurocamp Cesenatico – ha avuto ottimi numeri.

L’evento, articolato in una serie di partite andate in scena fra le palestre di Cervia e Cesenatico – ha coinvolto oltre 700 persone fra il 3 e il 6 gennaio, tra atleti, allenatori, arbitri, ufficiali di campo e genitori. Hanno partecipato complessivamente 53 squadre provenienti da tutta Italia. Presenze turistiche significative in questo avvio di 2026, che confermano la radicata propensione della grande struttura di Cesenatico ad operare anche nelle code di stagione